إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: تحسين الخدمات المقدمة لعملاء "النصر للإسكان والتعمير" وحل القضايا العالقة

وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي
وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي
أ ش أ

قال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، إنه من أولويات الوزارة تحسين مستوى الخدمات المقدمة لعملاء شركة "النصر للإسكان والتعمير" والنظر في متطلباتهم والتعامل الفوري معها والحرص على تلبية احتياجاتهم بكفاءة وسرعة، في ضوء الالتزامات التعاقدية، بما يعزز الثقة في الشركة ويرسخ مكانتها في السوق العقاري.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم /الخميس/ مع مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في اجتماع هو الثاني منذ إعادة تشكيل مجلس الإدارة قبل شهرين، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة للوزارة.
وأكد الوزير ضرورة العمل على التحسين المستمر في إدارة المشروعات وتسريع وتيرة التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة، مع الالتزام بأعمال الصيانة الدورية حفاظًا على الأصول العقارية وضمان استدامة الخدمات.
واستعرض الاجتماع موقف عدد من المشروعات الاستراتيجية للشركة، ومنها مشروع تطوير كورنيش المقطم، باعتباره أحد أهم المشروعات التنموية والعمرانية التي تسهم في تحقيق نقلة نوعية للمقطم والمناطق المحيطة، ويتضمن خدمات سكنية وتجارية وترفيهية واستثمارية متكاملة، ومشروع سكني تجاري إداري على محور جوزيف تيتو ومشروع بلاتوه في المقطم. 
كما تمت مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات السكنية والخدمية بالمقطم أيضا، إلى جانب مشروعات للتطوير الذاتي منها في منطقة العجوزة ومدينة المعراج لإقامة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية تخدم احتياجات المجتمع العمراني.
وشدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة تحقق عوائد مستدامة وتخدم خطط التنمية العمرانية. وفي هذا السياق، تم بحث خطط الشركة لاستثمار محفظة الأراضي المتميزة التي تمتلكها، إلى جانب مناقشة الموقف التنفيذي لإجراءات تقنين عدد من الأراضي والتسويات مع بعض الجهات الحكومية.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات الخاصة بمعالجة عدد من القضايا العالقة، مؤكدًا أن الحلول يجب أن تضمن حقوق جميع الأطراف وتسهم في إنهاء الملفات المتعثرة بشكل نهائي، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس إبراهيم رمضان العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للإسكان والتعمير.
وفي إطار اهتمام الوزارة بالعنصر البشري، وجه المهندس محمد شيمي بالعمل على تحسين خدمات التأمين الطبي للعاملين بما ينعكس إيجابًا على أدائهم المؤسسي.
واختتم وزير قطاع الأعمال العام الاجتماع بتوجيهاته لمجلس الإدارة بضرورة تكثيف الجهود لتحسين الأداء المالي والتشغيلي، وتطوير نظم وأساليب الإدارة، وضمان حسن إدارة المشروعات وأعمال الصيانة المستمرة، مع استمرار التواصل المباشر مع العملاء.
وأكد أن الوزارة ستقوم بمتابعة دقيقة لنتائج أعمال الشركة على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المقررة وتعظيم العوائد من الأصول العقارية المملوكة لها.

باسم/ج أ ش

للإسكان والتعمير وزير قطاع الأعمال النصر للإسكان والتعمير

