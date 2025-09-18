قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط عالمي | انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وارتفاع الدولار السبب
تمكين المرأة أولوية وطنية| الصحة: 20% فقط من النساء يعملن و10% يبحثن و70% لا يعملن
ملك إسبانيا: نسعى لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر إلى مشاريع ملموسة
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
حزن سبتمبر وقلق مع نهاية الصيف.. ما القصة؟
قافلة «زاد العزة» الـ 40 ترسل 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين اليوم
أسيوط تفتح أبواب الاستثمار.. بروتوكول تعاون جديد مع البنك الأهلي لتعظيم الأصول المملوكة للمحافظة
حسن الخطيب: الاستثمارات الإسبانية في مصر 900 مليون يورو
مدبولي: رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التعاون
بصور من المستشفى ... معلومات صادمة عن مرض بيلا حديد
موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مدبولي: مصر اتخذت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يعلن جاهزية 75 قطعة أرض ب"بيت وطن" لتوصيل الكهرباء بالقاهرة الجديدة

شريف الشربيني
شريف الشربيني
ٱية الجارحى

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جاهزية ٧٥ قطعة أرض بمشروع "بيت وطن" لتوصيل الكهرباء بمنطقة امتداد النرجس بمدينة القاهرة الجديدة، ضمن المرحلة السادسة من خطة توصيل الكهرباء. 

وأكد الوزير الاهتمام بالمتابعة المستمرة لموقف تسليم وحدات وأراضي المصريين في الخارج ، مشيرا إلى استمرار الوزارة في توفير المنشأت العقارية المختلفة بما يسهم في تحقيق رغبتهم في التملك فى بلدهم ، وربطهم بوطنهم.

وأوضح مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن توصيل الكهرباء لأراضي امتداد النرجس، يأتي في إطار خطة الجهاز لاستكمال أعمال المرافق وتوفير الخدمات الحيوية بالمناطق السكنية الجديدة، والتي من بينها استمرار تنفيذ خطة توصيل الكهرباء الدائمة بمنطقة امتداد النرجس (بيت الوطن)، ضمن مراحل متتابعة تستهدف تغطية جميع قطع الأراضي بالشبكة الكهربائية.

ودعا مسئولو جهاز القاهرة الجديدة، ملاك القطع المدرجة ضمن هذه المرحلة إلى سرعة التقدم لإجراء مطابقة المبنى واستكمال إجراءات توصيل التيار الكهربائي الدائم، طبقاً للجدول المنشور على الصفحة الرسمية لجهاز المدينة على موقع"فيس بوك".

ويهيب جهاز المدينة بجميع الملاك سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة، ويأتى ذلك فى إطار دعم جهود استكمال المرافق وتعزيز التنمية العمرانية المستهدفة بمنطقة بيت الوطن.
 

المرافق خدمات حيوبة بيت الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

ذهب

جولد بيليون: الذهب يواصل خسائره مع ارتفاع الدولار

كامل الوزير

الصناعة والتضامن توقعان بروتوكول تعاون لرعاية المسنين المحالين للتقاعد

حسام هيبة وسفير سريلانكا

حسام هيبة يناقش مع سفير سريلانكا فرص التعاون الاستثماري بين البلدين

بالصور

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

يمنى شري
يمنى شري
يمنى شري

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح

فيديو

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد