وزير الإسكان يعلن جاهزية 75 قطعة أرض ب"بيت وطن" لتوصيل الكهرباء بالقاهرة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جاهزية ٧٥ قطعة أرض بمشروع "بيت وطن" لتوصيل الكهرباء بمنطقة امتداد النرجس بمدينة القاهرة الجديدة، ضمن المرحلة السادسة من خطة توصيل الكهرباء.

وأكد الوزير الاهتمام بالمتابعة المستمرة لموقف تسليم وحدات وأراضي المصريين في الخارج ، مشيرا إلى استمرار الوزارة في توفير المنشأت العقارية المختلفة بما يسهم في تحقيق رغبتهم في التملك فى بلدهم ، وربطهم بوطنهم.

وأوضح مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن توصيل الكهرباء لأراضي امتداد النرجس، يأتي في إطار خطة الجهاز لاستكمال أعمال المرافق وتوفير الخدمات الحيوية بالمناطق السكنية الجديدة، والتي من بينها استمرار تنفيذ خطة توصيل الكهرباء الدائمة بمنطقة امتداد النرجس (بيت الوطن)، ضمن مراحل متتابعة تستهدف تغطية جميع قطع الأراضي بالشبكة الكهربائية.

ودعا مسئولو جهاز القاهرة الجديدة، ملاك القطع المدرجة ضمن هذه المرحلة إلى سرعة التقدم لإجراء مطابقة المبنى واستكمال إجراءات توصيل التيار الكهربائي الدائم، طبقاً للجدول المنشور على الصفحة الرسمية لجهاز المدينة على موقع"فيس بوك".

ويهيب جهاز المدينة بجميع الملاك سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة، ويأتى ذلك فى إطار دعم جهود استكمال المرافق وتعزيز التنمية العمرانية المستهدفة بمنطقة بيت الوطن.

