وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
5 فتيات ورجلان.. الداخلية تداهم ناديًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
وزارة الإسكان تواصل تلبية الطلب المتزايد على أراضي بيت الوطن.. طرح تكميلي

إسراء عبدالمطلب

في إطار سعي الدولة المستمر لتلبية احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية، وتعزيز جهود التوسع العمراني المخطط، واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطواتها نحو توفير فرص سكنية متميزة عبر مشروع “بيت الوطن”، الذي يُعد أحد أبرز المشروعات القومية الموجهة للمصريين في الداخل والخارج. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية العمرانية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في المدن الجديدة.

18 ألف قطعة أرض في الطرح العاشر

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، أن الطرح العاشر من مشروع “بيت الوطن” تضمن إتاحة نحو 18 ألف قطعة أرض، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين على هذا المشروع عكس الثقة التي يحظى بها منذ إطلاقه عام 2012.

وأوضح خطاب أن الوزارة خصصت حتى الآن ما يقارب 13 ألف قطعة أرض ضمن الطرح العاشر، لافتًا إلى أن هناك نحو 3 آلاف حاجز لم يتمكنوا من الحصول على أراضٍ في المدن التي تقدموا لها، وهو ما دفع الوزارة إلى فتح حجز تكميلي لتلبية احتياجاتهم وضمان استفادة جميع المتقدمين.

إقبال واسع على مدينتي أكتوبر وأكتوبر الجديدة

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أن بعض المدن شهدت طلبًا استثنائيًا على الأراضي، وفي مقدمتها مدينتا أكتوبر وأكتوبر الجديدة، وهو ما استدعى الوزارة إلى طرح مزيد من القطع في تلك المدن لاستيعاب الإقبال المتزايد وتحقيق العدالة في التوزيع.

تأجيل الطرح الحادي عشر لتلبية جميع المتقدمين

وفيما يتعلق بخطط الوزارة المستقبلية، أوضح خطاب أن الطرح التكميلي جاء بتوجيه مباشر من وزير الإسكان، بهدف استيعاب جميع المتقدمين ضمن الطرح العاشر قبل المضي في طرح أراضٍ جديدة، مؤكدًا أنه تم اتخاذ قرار بتأجيل الطرح الحادي عشر حتى الانتهاء من تلبية رغبات جميع المواطنين المتقدمين وعدم تجاهل أي حاجز.

خطط مستقبلية للتوسع في العلمين الجديدة

وختم خطاب تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير الأراضي والخدمات السكنية في مختلف المدن الجديدة، كاشفًا عن خطط مقبلة لطرح عدد من قطع الأراضي بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، بما يلبي الطلب المتزايد ويعزز فرص التوسع العمراني في تلك المنطقة الواعدة.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة وزارة الإسكان لتوفير سكن مناسب يواكب النمو السكاني ويحقق متطلبات المواطنين، بما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمرانية متطورة وشاملة تدعم رؤية التنمية المستدامة.

