وزير الإسكان:إضافه 1000 قطعه أرض للمصريين بالخارج كمبادرات في الساعات القليلة الماضية

قال شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انف وزاره الاسكان ملتزمة بتلبية كافة احتياجات المصريين في الخارج، .

وأكد أنه تم إضافة 1000 قطعة أرض تقدم للمصريين الخارج كمبادرات في الساعات القليله الماضية.

وأكد وزير الإسكان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسؤوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، ان كل الأرض التي تم إضافتها موقعها متميز ولا صحة لطرح البواقي، منوها أنه تم رفع عدد قطع الأراضي في مدينتي الشروق وسفنكس من أجل تلبية احتياجات المصريين بالخارج.

وتبع وزير الإسكان أنه لدينا حوكمة لتخصيص الأراضي بأنه لا يجوز للمتقدم الحصول على على قطعه أرض واحدة، لافتا إلى أنه لا يوجد مجاملة لأي أحد في الحصول على أراضي ولا يوجد مواطن واحد حصل على أكثر من قطعه أرض في المرحله العاشرة.