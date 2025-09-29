وزير الإسكان: مبادرات للمصريين في الخارج في سبتمبر وأكتوبر نوفمبر

قال شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن فريق الوزراة حريص على تقديم العديد من المبادرات للمصريين في الخارج منها بيت الوطن.

أضاف خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، مبادرة بيتك في مصر التي تتميز بتوع الاسعار مما يجعل المصريين في الخارج بمختلف مستوياتهم المشاركة فيها، لافتا أن الرئيس السيسي دائم الحرص علي مشاركة المصرين بالخارج في المدن الجديدة.

واكد وزير الاسكان انه يوجد طروحات شقق في سبتمبر واكتوبر ونوفمبر تستهدف كل شرائح المصريين بالخارج ضمن مبادره بتكفيه مصر.

ونوه وزير الاسكان ان مبادرة بيت الوطن من اهم وأعرق المبادرات والتي تستهدف المصريين والعاملين بالخارج بكافة مستوياته، لافتا إلى ان المبادره العاشرة في بيت الوطن طرحت 3000 قطعة أرض وتقدم لـ 15000 مواطن مصري بالخارج.