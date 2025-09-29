وزير الإسكان يزف بشرى سارة للمصريين: طرح 25 ألف وحدة جديدة.. فيديو

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتنفيذ مشروعات مستمرة من أجل توصيل مياه الشرب للقرى في جميع المحافظات.

وأضاف وزير الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن نسب التغطية للمياه النقية ستصل إلى 99%، ومياه الصرف الصحي إلى 70%، كما أن الدولة لديها مشروعات عملاقة في مجال الصرف الصحي، خاصة في المدن الجديدة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المنتج العقاري يسمح حاليًا بتصديره، كما أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة جديدة لتصدير العقار المصري للأجانب، لأن المصدر العقاري المصري محل اهتمام كبير في الداخل والخارج.

وتابع: المنصة سيتم من خلالها الطرح الثاني من الوحدات السكنية للمواطنين، وسيتم طرح 25 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة.

وأردف وزير الإسكان أن مليونًا و200 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" حتى الآن، كما أنه سيتم توفير وحدات سكنية لكل فئات المجتمع المصري.