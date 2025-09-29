قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
الجمع بين نية الزكاة والصدقة .. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
تريزيجية يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك
ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة
حسين الشحات يحرز هدف تعادل الأهلي في شباك الزمالك
مفتي الجمهورية يعزي المرجع الشيعي الأعلى بالعراق في وفاة زوجته
ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
البيت الأبيض: خطة ترامب تتضمن ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في غزة
ترامب: نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غزة
60 دقيقة | الأهلي يسعى للتعادل والزمالك يحافظ على تفوقه
موعد صرف مستحقات تكافل وكرامة أكتوبر 2025
توك شو

وزير الإسكان يزف بشرى سارة للمصريين: طرح 25 ألف وحدة جديدة.. فيديو

وزير الإسكان
وزير الإسكان
عبد الخالق صلاح

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتنفيذ مشروعات مستمرة من أجل توصيل مياه الشرب للقرى في جميع المحافظات.

وأضاف وزير الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن نسب التغطية للمياه النقية ستصل إلى 99%، ومياه الصرف الصحي إلى 70%، كما أن الدولة لديها مشروعات عملاقة في مجال الصرف الصحي، خاصة في المدن الجديدة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المنتج العقاري يسمح حاليًا بتصديره، كما أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة جديدة لتصدير العقار المصري للأجانب، لأن المصدر العقاري المصري محل اهتمام كبير في الداخل والخارج.

وتابع: المنصة سيتم من خلالها الطرح الثاني من الوحدات السكنية للمواطنين، وسيتم طرح 25 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة.

وأردف وزير الإسكان أن مليونًا و200 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" حتى الآن، كما أنه سيتم توفير وحدات سكنية لكل فئات المجتمع المصري. 

