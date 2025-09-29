وزير الإسكان: تطوير القاهرة التاريخية و الخديوية

قال شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروعات سكن لكل المصريين متكاملة الخدمات ولا يوجد أي مشاكل بها، مؤكدا أن مدينه العلمين الجديدة تشهد بالسياحة غير المسبوقة في الفترة الماضية.

وأكد وزير الاسكان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسؤوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن وزارة الإسكان تعمل على إنشاء مجتمعات عمرانية كبيرة في مدينه العلمين الجديده، كما أنه يتم إنشاء عدد من المدن الجديدة في الساحل الشمالي.

ولفت أيضا وزير الإسكان إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مدن جديده شرق مطروح بها كافة الخدمات للمصريين.

وأوضح وزير الإسكان أنه يتم انشاء مجتمع عمراني جديد على مساحه 5000 فدان جنوب قريه مارينا.

واختتم الوزير كلامه مؤكدا أن الوزارة تعمل على تطوير القاهرة التاريخية الخديوية وإعاده الطابع المعماري القديم ورفع كفاءه كافة الحدائق التراثية في القاهرة.