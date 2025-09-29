اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

فجرت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة مفاجآت صادمة في اتهام طالبة وأسرتها بالتعدي على زميلتها وسحلها أمام مدرسة بشارع الهرم بالطالبية.

واعترف أفراد الأسرة المتهمون بارتكابهم الاتهامات المسندة إليهم بالاعتداء بالضرب على طالبة زميلة لابنتهم أمام إحدى المدارس، مؤكدين أنهم تجمعوا عليها وضربوها باستخدام عصا انتقامًا لابنتهم عقب خلاف نشب بينها وبين الضحية داخل المدرسة.

وجاءت الاعترافات بعد ضبط المتهمين وهم الطالبة ووالدتها وشقيقتها وشقيقها، عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من ربة منزل أفادت فيه بتعرض نجلتها القاصر للضرب أثناء خروجها من المدرسة بمنطقة الهرم، مما أدى إلى إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وقررت جهات التحقيق عقب الاستماع إلى طرفي المشاجرة، إخلاء سبيل الطالبة المتهمة وشقيقها، كما قررت حجز والدتها وشقيقتها الكبرى على ذمة التحريات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من تعدي طالبة وذويها على ابنتها بالضرب بالعصا وإحداث إصابتها حال خروجها من المدرسة بمنطقة الهرم بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجاري، تلقى قسم شرطة الطالبية بالجيزة بلاغًا من ربة منزل – وبصحبتها ابنتها مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بتضررها من طالبة وذويها بالتعدي على ابنتها بالضرب وإحداث إصابتها حال خروجها من المدرسة، وذلك على خلفية مشادة سابقة وقعت بين الطالبتين داخل المدرسة.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقهم طالبة، ووالدتها، وشقيقتها، وشقيقها – مقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.