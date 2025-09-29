قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

المجني عليها والمتهمون
المجني عليها والمتهمون
ندى سويفى

فجرت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة مفاجآت صادمة في اتهام طالبة وأسرتها بالتعدي على زميلتها وسحلها أمام مدرسة بشارع الهرم بالطالبية. 

واعترف أفراد الأسرة المتهمون بارتكابهم الاتهامات المسندة إليهم بالاعتداء بالضرب على طالبة زميلة لابنتهم أمام إحدى المدارس، مؤكدين أنهم تجمعوا عليها وضربوها باستخدام عصا انتقامًا لابنتهم عقب خلاف نشب بينها وبين الضحية داخل المدرسة.

وجاءت الاعترافات بعد ضبط المتهمين وهم الطالبة ووالدتها وشقيقتها وشقيقها، عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من ربة منزل أفادت فيه بتعرض نجلتها القاصر للضرب أثناء خروجها من المدرسة بمنطقة الهرم، مما أدى إلى إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وقررت جهات التحقيق عقب الاستماع إلى طرفي المشاجرة، إخلاء سبيل الطالبة المتهمة وشقيقها، كما قررت حجز والدتها وشقيقتها الكبرى على ذمة التحريات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من تعدي طالبة وذويها على ابنتها بالضرب بالعصا وإحداث إصابتها حال خروجها من المدرسة بمنطقة الهرم بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجاري، تلقى قسم شرطة الطالبية بالجيزة بلاغًا من ربة منزل – وبصحبتها ابنتها مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بتضررها من طالبة وذويها بالتعدي على ابنتها بالضرب وإحداث إصابتها حال خروجها من المدرسة، وذلك على خلفية مشادة سابقة وقعت بين الطالبتين داخل المدرسة.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقهم طالبة، ووالدتها، وشقيقتها، وشقيقها – مقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

طالبة الهرم النيابة العامة طالبة وأسرتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

بيت الوطن

متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن

الطماطم

هل الطماطم مسرطنة بسبب الأجزاء البيضاء الموجودة بداخلها.. نقيب الفلاحين يوضح

ترشيحاتنا

القلب

7 عادات صباحية تسرع الإصابة بأمراض القلب.. احذرها

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار بملابس ملفتة .. شاهد

عريس اسوان

بعد مأساة عريس أسوان.. ما هي متلازمة القلب السعيد؟

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: أم 44.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. الفرق بين النوبة القلبية والسكتة.. وحظك اليوم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي
.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي
.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

كوبك اليومي سر كليتك السليمة .. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات
كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات
كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

جماهير الزمالك والأهلي تتوافد إلى ستاد القاهرة لقمة الدوري.. صور

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد