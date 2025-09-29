علقة موت.. طالبة تستعين بأهلها لضرب زميلتها أمام المدرسة بالهرم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام طالبة وأهليتها بالتعدى على نجلتها بالضرب بالعصى وإحداث إصابتها حال خروجها من المدرسة بمنطقة الهرم بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى تبلغ لقسم شرطة الطالبية بالجيزة من ربة منزل وبصحبتها نجلتها "مصابة بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، بتضررها من قيام طالبة وأهليتها بالتعدى بالضرب على نجلتها وإحداث إصابتها حال خروجها من المدرسة لسابقة حدوث مشادة بينهما داخل المدرسة .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم (طالبة ، والدتها ، وشقيقتها ، وشقيقها – مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





