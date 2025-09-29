قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها
تحرك غير مسبوق| ترامب يتبنى مقترحا مباشرا لوقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل
مفتي الجمهورية يناقش استعدادات المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
وزير الصحة من الدوحة.. توجيهات رئاسية بإنشاء مستشفى افتراضي لتقليل الأخطاء الطبية
إمام عاشور يدعم الأهلي قبل لقاء القمة ١٣١ أمام الزمالك
حوادث

حجز إعادة محاكمة متهم في قضية فتنة الشيعة للنطق بالحكم

محكمة
محكمة
أحمد مهدي

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر اعاده إجراءات محاكمة المتهم السابع بأمر الإحالة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "فتنة الشيعة" في القضية رقم 3117 لسنة 2014 جنايات مركز الجيزة لجلسة 29 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

وقضت المحكمة بإعتبار الحكم الصادر غيابيًا ضد المتهم أسامة عبد النبي منتصر أبو الحسين  بأنه ما زال قائمًا لعدم حضوره جلسة المحاكمة السابقة.

وأصدرت محكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فتنة الشيعة"..  حيث قضت المحكمه بمعاقبته بالسجن المشدد لمده 10 سنوات عما اسند اليه من اتهامات والزمته المحكمه بالمصاريف الجنائية.

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

محاكم بدر فتنة الشيعة جنايات مركز الجيزة

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

بيت الوطن

متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن

صاروخ

"الحوثي" تستخدم أسلحة جديدة ردًا على الغارات الإسرائيلية في صنعاء.. تفاصيل

الاردن

مسئول أردني سابق: قرار حظر الإخوان في المملكة جاء بإرادة ملكية حازمة

صورة أرشيفية

«الإغاثة الطبية» بعزة: المستشفيات تعاني من ازدحام شديد مع نقص كبير في الأدوية

نشرة المرأة والمنوعات: أم 44.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. الفرق بين النوبة القلبية والسكتة.. وحظك اليوم

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

كوبك اليومي سر كليتك السليمة .. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

جماهير الزمالك والأهلي تتوافد إلى ستاد القاهرة لقمة الدوري.. صور

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

