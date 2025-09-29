حجز إعادة محاكمة متهم في قضية فتنة الشيعة للنطق بالحكم

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر اعاده إجراءات محاكمة المتهم السابع بأمر الإحالة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "فتنة الشيعة" في القضية رقم 3117 لسنة 2014 جنايات مركز الجيزة لجلسة 29 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

وقضت المحكمة بإعتبار الحكم الصادر غيابيًا ضد المتهم أسامة عبد النبي منتصر أبو الحسين بأنه ما زال قائمًا لعدم حضوره جلسة المحاكمة السابقة.

وأصدرت محكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فتنة الشيعة".. حيث قضت المحكمه بمعاقبته بالسجن المشدد لمده 10 سنوات عما اسند اليه من اتهامات والزمته المحكمه بالمصاريف الجنائية.

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.