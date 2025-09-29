قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها
تحرك غير مسبوق| ترامب يتبنى مقترحا مباشرا لوقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل
مفتي الجمهورية يناقش استعدادات المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
وزير الصحة من الدوحة.. توجيهات رئاسية بإنشاء مستشفى افتراضي لتقليل الأخطاء الطبية
إمام عاشور يدعم الأهلي قبل لقاء القمة ١٣١ أمام الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مجلس الدولة يلزم شركة يابانية بسداد مستحقات تخزين لهيئة الاستثمار

أرشيفية
أرشيفية
إسلام دياب


قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول طعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإلغاء الحكم الصادر سابقًا الذي رفض حقوق الهيئة، لتلزم شركة يابانية للصناعات المعدنية والغذائية بدفع مبلغ 1695.33 دولارًا أمريكيًا«ألف وستمائة وخمسة وتسعون دولارًا وثلاثة وثلاثون سنتًا» مقابل تخزين موجوداتها في المخزن العام للهيئة، بالإضافة إلى فوائد التأخير القانونية والمصروفات.

وأوضحت المحكمة ، أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ حكم سابق يقضي بإلزام الشركة بإخلاء موقعها بالمنطقة الحرة، لكن الشركة لم تلتزم بالتسليم، ما أوجب على الهيئة استيفاء مستحقاتها المالية وفق القواعد المنظمة لمقابل التخزين، وطبقًا لتقرير الخبرة المودع أمام محكمة أول درجة.

وأكدت المحكمة ، أن مطالبة الهيئة لم تتجاوز الحقوق القانونية المستحقة لها، وأن الحكم يشمل جميع التكاليف القانونية والمصروفات للطعن، ويعزز حق الهيئة في استرداد مستحقاتها وفق أحكام القانون واللوائح المنظمة للمناطق الحرة.

وأصبح الحكم نهائيًا، ويلزم الشركة بتنفيذ ما قضت به المحكمة بالكامل، ما يرسخ مبدأ احترام الأحكام القضائية واستيفاء الحقوق المالية للهيئات العامة، بالاضافة إلي أن أحكام المحكمة الإدارية العليا هى احكام نهائية ولايجوز الطعن عليها بأي شكل من أشكال الطعن .

مجلس الدولة مستحقات تخزين المحكمة الإدارية العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

بيت الوطن

متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن

ترشيحاتنا

صاروخ

"الحوثي" تستخدم أسلحة جديدة ردًا على الغارات الإسرائيلية في صنعاء.. تفاصيل

الاردن

مسئول أردني سابق: قرار حظر الإخوان في المملكة جاء بإرادة ملكية حازمة

صورة أرشيفية

«الإغاثة الطبية» بعزة: المستشفيات تعاني من ازدحام شديد مع نقص كبير في الأدوية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: أم 44.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. الفرق بين النوبة القلبية والسكتة.. وحظك اليوم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي
.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي
.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

كوبك اليومي سر كليتك السليمة .. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات
كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات
كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

جماهير الزمالك والأهلي تتوافد إلى ستاد القاهرة لقمة الدوري.. صور

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد