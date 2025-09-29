اسمي مصطفى والدلع كنزي.. حبس شاب ارتدى ملابس حريمي لممارسة الفجور سنة

عاقبت محكمة جنح العجوزة المتهم بانتحال صفة أنثى والعمل داخل نادي للمساج بالعجوزة بالحبس سنة وكفالة 3 آلاف جنيه، بتهمة ممارسة الفجور، بعد أن تم ضبطه داخل نادي صحي في العجوزة، بصحبة آخرين.

وكشفت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تفاصيل ضبط شاب انتحل صفة أنثى داخل نادٍ صحي غير مرخص بمنطقة العجوزة، كان يُدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، قررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترف المتهم أمام جهات التحقيق إنه وُلد بعلامات ذكورة وأنوثة معًا، ولم يختر حالته بنفسه، وخضع لفحوصات طبية في مستشفيي قصر العيني والعباسية تمهيدًا لعملية جراحية للتحول إلى أنثى، وكان يعمل في صالونات التجميل وتنظيف البشرة الخاصة بالسيدات وأضاف أنه يدعى مصطفى ويطلق على نفسه اسم “كنزي” باعتباره فتاة.

وكشفت التحريات أن المتهم توجه لشارع شهاب بالمهندسين للبحث عن فرصة عمل بسبب سوء ظروفه المادية، قال إن شخصًا أخبره بوجود مركز صحي يقدم خدمات تنظيف البشرة للسيدات، فتوجه إليه دون علم بطبيعته غير القانونية، وزعم المتهم أنه لم يحصل على وظيفة بالمكان.