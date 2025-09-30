دفن جثمان ضحية مشاجرة المرج والاستعلام عن حالة المصابين

باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة مشاجرة بائعي المرج وقررت التصريح بدفن جثمان ضحية المشاجرة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع شخص في مشاجرة في المرج

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بنشوب مشاجرة بين عددا من الأشخاص في منطقة المرج ومصرع شخص وإصابة آخرين جراء المشاجرة.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين بائعين بسبب لهو الأطفال ومصرع شخص من أحد الأطراف وإصابة 4 آخرين جراء المشاجرة.