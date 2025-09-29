قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد حسم القمة أمام الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة السوار الأثري
مصدر أمني مسؤول: مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة
الخارجية السورية تعتذر لمصر عما حدث في مظاهرات دمشق
بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري
أيمن منصور: الزمالك عانى بدنيًا أمام الأهلي.. والنحاس تفوق على فيريرا
القمة حمرا.. 3 أهداف و4 كروت والنينجا يقلب الطاولة على الزمالك وإصابة نجم الأهلي
هدنة غزة بين النفي والتأكيد.. هل تسلمت حماس نص خطة ترامب للسلام
وزير الشؤون النيابية: رئيس الجمهورية طلب إيجاد خيارات وبدائل كثيرة عن الحبس الاحتياطي
ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص
وليد صلاح الدين: الأهلي أثبت أنه الأقوى في إفريقيا والقمة قدمت صورة مشرفة للكرة المصرية
تكنولوجيا وسيارات

يوتيوب تطرح مزايا جديدة لمشتركي بريميوم

احمد الشريف

كشفت منصة YouTube عن إطلاق حزمة من المزايا الجديدة المخصصة لمشتركي خدمة Premium، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم وزيادة جاذبية الاشتراك المدفوع.

مشاهدة محسّنة وتحكم أكبر

بحسب تقارير تقنية، المزايا الجديدة تشمل أدوات مبتكرة تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في مشاهدة المحتوى، مثل تحسينات في تشغيل الفيديو في الخلفية، ودعم أكثر سلاسة لميزة التنزيلات، بجانب تطويرات في خاصية Smart Downloads التي تعمل على تحديث المقاطع المخزنة تلقائيًا بما يتناسب مع اهتمامات المشاهد.

ذكاء اصطناعي وتجربة شخصية

إلى جانب ذلك، أضافت يوتيوب تحسينات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات أكثر دقة وتخصيصًا للمحتوى، مع اختبارات لمزايا تجريبية مثل تصفح الفيديو عبر الذكاء الاصطناعي وتسهيل الوصول السريع إلى ملخصات المقاطع الطويلة.

مزايا إضافية لمشتركي الهواتف

كما حصل مستخدمو تطبيق يوتيوب على الهواتف الذكية على تحديثات في ميزة Picture-in-Picture تتيح مرونة أكبر للتنقل بين التطبيقات أثناء المشاهدة، مع تسريع استجابة واجهة التشغيل وتحسين جودة الصورة والصوت.

يوتيوب Premium Smart Downloads

