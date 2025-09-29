يوتيوب تطرح مزايا جديدة لمشتركي بريميوم

كشفت منصة YouTube عن إطلاق حزمة من المزايا الجديدة المخصصة لمشتركي خدمة Premium، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم وزيادة جاذبية الاشتراك المدفوع.

مشاهدة محسّنة وتحكم أكبر

بحسب تقارير تقنية، المزايا الجديدة تشمل أدوات مبتكرة تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في مشاهدة المحتوى، مثل تحسينات في تشغيل الفيديو في الخلفية، ودعم أكثر سلاسة لميزة التنزيلات، بجانب تطويرات في خاصية Smart Downloads التي تعمل على تحديث المقاطع المخزنة تلقائيًا بما يتناسب مع اهتمامات المشاهد.

ذكاء اصطناعي وتجربة شخصية

إلى جانب ذلك، أضافت يوتيوب تحسينات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات أكثر دقة وتخصيصًا للمحتوى، مع اختبارات لمزايا تجريبية مثل تصفح الفيديو عبر الذكاء الاصطناعي وتسهيل الوصول السريع إلى ملخصات المقاطع الطويلة.

مزايا إضافية لمشتركي الهواتف

كما حصل مستخدمو تطبيق يوتيوب على الهواتف الذكية على تحديثات في ميزة Picture-in-Picture تتيح مرونة أكبر للتنقل بين التطبيقات أثناء المشاهدة، مع تسريع استجابة واجهة التشغيل وتحسين جودة الصورة والصوت.