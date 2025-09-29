قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
الجمع بين نية الزكاة والصدقة .. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
تريزيجية يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك
ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة
حسين الشحات يحرز هدف تعادل الأهلي في شباك الزمالك
مفتي الجمهورية يعزي المرجع الشيعي الأعلى بالعراق في وفاة زوجته
ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
البيت الأبيض: خطة ترامب تتضمن ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في غزة
ترامب: نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غزة
سائحة تكشف المستور.. القبض على عصابة صينية تستهدف الأجانب وتطلب فدية من ذويهم

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بعدد من الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إختفاء سائحة صينية داخل البلاد .

بالفحص تبين أن المذكورة تم ضبطها وآخرين وفقاً لإجراءات مقننة ضمن تشكيل عصابى للإحتيال الإلكترونى يضم 8 عناصر من ضمنهم 3 يحملون جنسية دولتها ، تخصص نشاطهم الإجرامى بإستدراج ضحاياهم " معظمهم من أبناء دولتها " بدعوى العمل بالبلاد بالتجارة الإلكترونية وإختطافهم عقب وصولهم وإرغامهم على التواصل مع أهليتهم لسداد مبالغ مالية كفدية يتم إرسالها من خلال المنصات الإلكترونية .

وقد تم إستهدافهم وضبطهم بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزتهم (أسلحة نارية وبيضاء وصواعق كهربائية - هواتف محمولة تحوى دلائل نشاطهم الإجرامى) .. كما أمكن تحرير أحد المختطفين من حاملى جنسية الدولة المشار إليها كان بصحبتهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية تشكيل عصابى إختفاء سائحة صينية

