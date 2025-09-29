سائحة تكشف المستور.. القبض على عصابة صينية تستهدف الأجانب وتطلب فدية من ذويهم

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بعدد من الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إختفاء سائحة صينية داخل البلاد .

بالفحص تبين أن المذكورة تم ضبطها وآخرين وفقاً لإجراءات مقننة ضمن تشكيل عصابى للإحتيال الإلكترونى يضم 8 عناصر من ضمنهم 3 يحملون جنسية دولتها ، تخصص نشاطهم الإجرامى بإستدراج ضحاياهم " معظمهم من أبناء دولتها " بدعوى العمل بالبلاد بالتجارة الإلكترونية وإختطافهم عقب وصولهم وإرغامهم على التواصل مع أهليتهم لسداد مبالغ مالية كفدية يتم إرسالها من خلال المنصات الإلكترونية .

وقد تم إستهدافهم وضبطهم بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزتهم (أسلحة نارية وبيضاء وصواعق كهربائية - هواتف محمولة تحوى دلائل نشاطهم الإجرامى) .. كما أمكن تحرير أحد المختطفين من حاملى جنسية الدولة المشار إليها كان بصحبتهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.