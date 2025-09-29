حبس المتهمين بسرقة بطاريات أبراج شبكات المحمول في القاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 3 أشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة البطاريات الخاصة بأبراج إحدى شركات الإتصالات في القاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة البطاريات الخاصة لأبراج إحدى شركات الإتصالات.

تبلغ لمديرية أمن القاهرة من الممثل القانونى لإحدى شركات الإتصالات، بإكتشاف الشركة محل عمله سرقة عدد من البطاريات الخاصة بأحد أبراج الإتصالات التابعة لها، وبالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطل ، عامل سابق بذات الشركة- مقيمان بالقاهرة).

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة البطاريات الخاصة بأحد أبراج شركة الإتصالات المشار إليها ، بأسلوب "الفك" نظراً لسابقة عمل أحدهما بالشركة، وأضافا بإرتكابهما (4) وقائع سرقات أخرى بذات الأسلوب ، وبيعها لعميلهما سيئ النية (تم ضبطه- مقيم بمحافظة الدقهلية) كما تم ضبط كافة البطاريات المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.