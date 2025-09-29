قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سور تقرأ بعد صلاة العشاء.. 12 سورة تجعل حياتك نعيم وآخرتك جنة
حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الأهلي
إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ "افتكاسات تضر بالإسلام"
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
وزير البترول لـ الإعلاميين | مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في استكشاف الثروات التعدينية
مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال اجتماع ترامب ونتنياهو
حوادث

طعنه بسلاح أبيض.. مقتل طالب على يد عاطل بمدينة نصر

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بالتعدى على صديقه مما أسفر عن وفاته بمصر الجديدة بالقاهرة.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى تبلغ من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "مصاب بطعنتين"، لقيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" وإحداث إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

وتم ضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية "- مقيم بدائرة القسم).. وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى).. وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

