الأربعاء.. انطلاق المؤتمر الثانى للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء (1/10/2025م) بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر الثاني للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية.

ويشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، مكتب الأمم المتحدة اٌلإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وسيناقش المؤتمر عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها: خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، هيكل تنظيمي نموذجي موحد لجهاز متخصص بمواجهة جرائم تقنية المعلومات في الدول العربية، وجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني.

كما سيستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مواجهة جرائم تقنية المعلومات.

وسيتم إثر انعقاد المؤتمر عقد ورشة عمل بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية حول: " بناء قدرات الدول العربية في مجال التعامل مع الأدلة الرقمية".





