أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها من المنزل
سور تقرأ بعد صلاة العشاء.. 12 سورة تجعل حياتك نعيم وآخرتك جنة
حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الأهلي
إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ "افتكاسات تضر بالإسلام"
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
حوادث

الداخلية تكشف حقيقة التعدى على طلاب مدرسة بالجيزة

الواقعة
الواقعة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر قيام بعض الأشخاص بالتعدى على طلاب إحدى المدارس وتهديدهم بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وتم تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو طالبان "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وبمواجهتهما أقرا أنه بتاريخ 24 الجارى ، وحال قيامهما بإصطحاب شقيقتيهما للمدرسة المشار إليها ، حدثت مشادة كلامية بينهما وبين إحدى السيدات تطورت لمشاجرة لإعتقادها قيامهما بمضايقة الطالبات أمام المدرسة قاما خلالها بالتعدى عليها ودفعها ، وتم التصالح بينهما عقب ذلك ، وبسؤال المجنى عليها إيدت ما جاء بأقوالهما وأقرت بعدم تحريرها محضر بالواقعة.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



