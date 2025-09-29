الداخلية تكشف حقيقة التعدى على طلاب مدرسة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر قيام بعض الأشخاص بالتعدى على طلاب إحدى المدارس وتهديدهم بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وتم تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو طالبان "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وبمواجهتهما أقرا أنه بتاريخ 24 الجارى ، وحال قيامهما بإصطحاب شقيقتيهما للمدرسة المشار إليها ، حدثت مشادة كلامية بينهما وبين إحدى السيدات تطورت لمشاجرة لإعتقادها قيامهما بمضايقة الطالبات أمام المدرسة قاما خلالها بالتعدى عليها ودفعها ، وتم التصالح بينهما عقب ذلك ، وبسؤال المجنى عليها إيدت ما جاء بأقوالهما وأقرت بعدم تحريرها محضر بالواقعة.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





