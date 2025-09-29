قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسين الشحات رجل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
الأهلي يمرض ولا يموت.. المارد الأحمر يفوز على الزمالك بثنائية في الدوري
توابع زلزال المارد الأحمر.. هجوم على فيريرا بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي
نتنياهو: إسرائيل ستستكمل الحرب إذا رفضت حماس خطة ترامب
نتنياهو: أدعم خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة
نتنياهو: إذا رفضت حماس الخطة الأمريكية سننهي المهمة بأنفسنا
ترامب: الرئيس السيسي ساهم بشكل كبير في الوصول إلى خطة بشأن غزة
نتنياهو: نحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة في المستقبل
خالد الغندور: مدرب الزمالك يتحمل نتيجة لقاء القمة
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
حوادث

تفاصيل حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بعين شمس

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة،  حبس شخصين 4  أيام على ذمة التحقيقات بتهمة السير خلف فتاة وفتح حقيبتها وسرقة هاتفها المحمول بأسلوب "المغافلة" وفر هارباً بمنطقة عين شمس بالقاهرة .

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالسير خلف فتاة وفتح حقيبتها وسرقة هاتفها المحمول بأسلوب "المغافلة" وفر هارباً بمنطقة عين شمس بالقاهرة .


 بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة شخصان " لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (10 هواتف محمولة – 3 حافظات نقود - عدد من بطاقات تحقيق الشخصية والإئتمانية).

وتبين إرتكابهما عدة وقائع سرقة بأسلوب المغافلة، وقيامهما ببيع الهاتف المحمول لعميلهما سيئ النية (أحد الأشخاص – مقيم بالقليوبية) وبمواجهته أقر بقيامه ببيع الهاتف المشار إليه لأحد الأشخاص عن طريق أحد التطبيقات الإلكترونية " أمكن ضبطهما" ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس شخصين السير خلف فتاة سرقة

