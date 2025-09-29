تفاصيل حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بعين شمس

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة السير خلف فتاة وفتح حقيبتها وسرقة هاتفها المحمول بأسلوب "المغافلة" وفر هارباً بمنطقة عين شمس بالقاهرة .

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالسير خلف فتاة وفتح حقيبتها وسرقة هاتفها المحمول بأسلوب "المغافلة" وفر هارباً بمنطقة عين شمس بالقاهرة .



بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة شخصان " لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (10 هواتف محمولة – 3 حافظات نقود - عدد من بطاقات تحقيق الشخصية والإئتمانية).

وتبين إرتكابهما عدة وقائع سرقة بأسلوب المغافلة، وقيامهما ببيع الهاتف المحمول لعميلهما سيئ النية (أحد الأشخاص – مقيم بالقليوبية) وبمواجهته أقر بقيامه ببيع الهاتف المشار إليه لأحد الأشخاص عن طريق أحد التطبيقات الإلكترونية " أمكن ضبطهما" ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.