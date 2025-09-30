مش مذاكر الأهلي.. وائل القباني يفتح النار على فيريرا بعد خسارة القمة

أكد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، أن الأبيض واجه سوء حظ غير طبيعي أمام الأهلي.

وقال القباني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الزمالك صادفه سوء حظ أمام الأهلي، وأهدر العديد من الفرص، وبداية اللقاء الزمالك كان قادرا على إنهاء المباراة مبكرا.

وأضاف: جمهور الأهلي بالكامل كان يشعر بالخوف من الخسارة أمام الزمالك وفيريرا يسأل عن الخسارة أمام الأهلي، ولم يذاكر الأهلي بشكل جيد .

وتابع: الشوط الثاني تراجع الزمالك بشكل غير مبرر وتغييراته متاخرة والزمالك لا يملك رفاهية تغيير المدرب في الوقت الحالي بسبب الأزمة المالية.

وواصل: لا اعتقد ان مجلس إدراة نادي الزمالك سيفكر في تغيير الجهاز الفني رغم الخسارة امام الاهلي في الدوري الممتاز، الزمالك يواجه أزمات مالية وديون وغير قادر على جلب مدرب اجنبي جديد للفريق.