وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"
فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة
عن تطبيقات المراهنات.. الأزهر للفتوى: قمار محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري
لقطات للاعبي الأهلي من ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك| صور
بنسبة 88.3%.. حماة الوطن يعلن رسميا فوز الفريق محمد عباس حلمي
ننشر صور من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري
الفريق محمد عباس حلمي رئيسا جديدا لحزب "حماة الوطن" خلفا للمؤسس جلال الهريدي
مقترح لإنشاء مجلس عربي للطب البيطري.. منصة موحدة لحماية الثروة الحيوانية
لاعيبة رجالة.. ماذا قال نجوم الزمالك القدامي عن القمة 131 أمام الأهلي
محمد عباس حلمي: أترشح لرئاسة «حماة الوطن» بروح الفريق ورؤية موحدة
علامات لا تخطئها العين..كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل

علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
أسماء عبد الحفيظ

الحديد عنصر أساسي في الجسم، فهو المسؤول عن تكوين الهيموجلوبين الذي ينقل الأكسجين إلى الخلايا ويمنحك الطاقة والحيوية، لكن نقصه قد يسبب مشكلات صحية تتطور تدريجيًا دون أن تلاحظي. ورغم أن التحاليل الطبية هي الطريقة الأدق للتشخيص، إلا أن هناك مؤشرات خفية يرسلها الجسم يمكنك ملاحظتها بسهولة.

كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟

علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟

إليك أبرز العلامات التي قد تكشف نقص الحديد في جسمك وفقا لما نشره موقع هيلثي.

تعب مستمر وضعف عام
إذا كنتِ تشعرين بالإرهاق لأبسط مجهود، حتى بعد النوم الكافي، فقد يكون السبب انخفاض مستوى الحديد الذي يقلل من قدرة الدم على حمل الأكسجين.

شحوب الوجه والشفاه
الهيموجلوبين يمنح بشرتك لونها الوردي الطبيعي. نقص الحديد يؤدي إلى شحوب واضح في الوجه، الشفاه، واللثة.

ضعف الأظافر وتساقط الشعر
هشاشة الأظافر أو تقصفها بشكل متكرر، بالإضافة إلى تساقط الشعر بكثرة، قد يشيران إلى أن جسمك لا يحصل على ما يكفي من الحديد.

علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟

خفقان القلب السريع
مع انخفاض الحديد، يبذل القلب مجهودًا أكبر لضخ الدم، مما يؤدي إلى تسارع نبضاته أحيانًا حتى في أوقات الراحة.

علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟

ضيق في التنفس
هل تلاحظين أنك تلهثين عند صعود السلم أو القيام بنشاط خفيف؟ السبب قد يكون نقص الحديد الذي يقلل من إمداد الأنسجة بالأكسجين.

كيف تحافظين على مستوى الحديد في جسمك؟

الوقاية تبدأ من الغذاء، أضيفي إلى نظامك اليومي أطعمة غنية بالحديد مثل: السبانخ، الكبدة، العدس، اللحوم الحمراء، والمكسرات، كما يُفضل تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي كالبرتقال والطماطم لتعزيز امتصاص الحديد.

