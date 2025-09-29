نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع

عند ظهور أولى علامات نزلة البرد، قد تبحث عن أي وسيلة لتخفيف الأعراض، ورغم عدم وجود علاج نهائي للبرد، إلا أن هناك طرقًا مثبتة علميًا يمكن أن تساعدك في التعامل مع الأعراض.

5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع..

1. حافظ على الترطيب:

-شرب السوائل الدافئة مثل الشاي،أو الماء بالليمون، أو المرق يساعد على منع الجفاف وتخفيف الاحتقان.

-تجنب الأطعمة المالحة، والكحول، والقهوة والمشروبات السكرية لأنها تسبب الجفاف.

-يمكنك أيضًا تناول قطع الثلج لتهدئة التهاب الحلق والبقاء رطبًا.

2. الغرغرة بالماء المالح:

-إذابة ملعقة صغيرة من الملح في كوب ماء دافئ والغرغرة بها يساعد على تقليل ألم وتورم الحلق.

3. الأدوية المتاحة دون وصفة طبية:

-بعض الأدوية مثل مزيلات الاحتقان، ومضادات الهيستامين، ومسكنات الألم (مثل الإيبوبروفين أو الباراسيتامول) يمكن أن تقلل من حدة الأعراض.

4. ترطيب الهواء:

-الهواء البارد يحتوي على رطوبة أقل، ما يجعل الأنف أكثر عرضة للفيروسات، كما قد يزيد من التهاب الحلق إذا كنت مريضًا بالفعل.

-استخدام جهاز ترطيب الهواء (Humidifier) مفيد، أو ببساطة ضع وعاء ماء مسطح قرب مصدر حرارة ليبخر الماء تدريجيًا ويرطب الغرفة.

5. الراحة والنوم الكافي:

-أفضل وسيلة لدعم جهازك المناعي هي الراحة والنوم من 8 إلى 10 ساعات يوميًا.

-كما يُنصح بالتوقف عن التمارين المجهدة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام لإعطاء الجسم فرصة للتعافي.