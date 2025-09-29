كوبك اليومي سر كليتك السليمة .. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

هل تعلم أن الكلى ليست مجرد عضو صغير في الجسم؟ بل هي فلتر طبيعي يعمل على تنقية الدم والتخلص من السموم تساعد على تنظيم مستويات المعادن والأملاح، ومع نمط الحياة السريع وكثرة تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية، أصبحت الكلى عرضة للإرهاق والتلف وتكوّن الحصوات.

أفضل المشروبات للوقاية من حصوات الكلى

لكن الخبر الجيد أن بعض المشروبات الطبيعية يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تحسين وظائف الكلى والوقاية من مشاكلها، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

الماء أهم مشروب لصحة الكلى

لا يختلف الأطباء على أن الماء هو المشروب الأهم على الإطلاق للكلى. فشرب كميات كافية يوميًا يساعد على:

إذابة الأملاح الزائدة.

منع تكون الحصوات.

تعزيز عمل الكلى في طرد السموم.

يُنصح البالغون بتناول ما بين 2 إلى 3 لترات يوميًا، مع مراعاة زيادة الكمية في حالة ممارسة الرياضة أو التعرض للحرارة.

عصير الليمون الحارس ضد حصوات الكى

يحتوي الليمون على نسبة عالية من السترات، وهي مادة تساعد على منع تبلور الكالسيوم في البول، وبالتالي تقليل خطر تكون حصوات الكلى. كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون صباحًا يعد وسيلة بسيطة وفعالة لحماية الكلى.

شاي الأعشاب المدِر للبول يمنع ترسب الأملاح فى الكلى

بعض الأعشاب مثل البقدونس والهندباء والذرة لها تأثير مدر للبول، ما يساهم في تنظيف المسالك البولية وتقليل ترسب الأملاح، لكن يجب تناولها باعتدال وعدم الإفراط خاصة لمن يعانون من مشكلات صحية مزمنة.

عصير الرمان قوة مضادة للأكسدة تقلل من إجهاد الكلى

الرمان غني بمضادات الأكسدة التي تقلل من إجهاد الكلى التأكسدي وتحميها من الالتهابات، كما أن الدراسات أظهرت أنه يساهم في تقليل ترسب بلورات الكالسيوم، ما يجعله مشروبًا ممتازًا للوقاية من الحصوات.

ماء جوز الهند توازن طبيعي للأملاح ومفيدة لحماية الكى

يحتوي ماء جوز الهند على نسب متوازنة من البوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد في:

منع تشكل الحصوات.

تعزيز توازن الأملاح والمعادن في الجسم.

ترطيب الجسم بشكل فعال.

الشاي الأخضر دعم للكلى والقلب معًا

الشاي الأخضر لا يحسن فقط من التمثيل الغذائي، بل يحتوي أيضًا على مركبات تقلل من ترسب الكالسيوم والأوكسالات، وهما من العوامل الرئيسية في تكوّن الحصوات.

نصائح مهمة مع هذه المشروبات