طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة.

مكونات لانشون الفراخ

صدور دجاج مفرومة

نشا أو دقيق

بياض بيض

ملح

فلفل أسود

بهارات (مثل:، بابريكا، ثوم بودر، بصل بودر)

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت:

المكونات:

1/2 كيلو صدور دجاج مفرومة ناعم جدًا

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة دقيق أو نشا

2 فص ثوم مفروم (أو بودر)

1 ملعقة صغيرة بصل بودر

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة زيت

لون طعام أحمر (اختياري – لإعطاء لون شبيه باللانشون الجاهز)

الطريقة لعمل لانشون الفراخ:

1. في الخلاط، ضعي كل المكونات واطحني جيدًا حتى تصبح عجينة ناعمة تمامًا.

2. ضعي الخليط في كيس بلاستيكي حراري أو لفيه بورق بلاستيك ثم ورق فويل بشكل أسطواني.

3. اربطي الأطراف جيدًا.

4. ضعي الأسطوانة في ماء مغلي واتركيها تُطهى على نار هادئة لمدة ساعة تقريبًا.

5. أخرجيه واتركيه يبرد تمامًا، ثم ضعيه في الثلاجة حتى يتماسك (يفضل ليلة كاملة).

6. يُقطع شرائح رفيعة ويُستخدم.