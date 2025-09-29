بقيت أم 44 بجد.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها: "العمر مجرد رقم

احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بعيد ميلادها الـ44، حيث نشرت صورًا خاصة من أجواء الاحتفال عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسط تفاعل واسع من جمهورها.

إطلالة رضوى الشربيني فى عيد ميلادها

وخطفت رضوى الأنظار بإطلالة أنيقة ورقيقة، إذ ارتدت فستان بامبي قط طويل زاد من جاذبيتها، ليؤكد مقولتها الشهيرة أن العمر مجرد رقم.

واكملت أطلالتها بوضع مكياج كامل تاركة شعرها الطويل مندسل أسفل الظهر.

أما التورتة فكانت حديث المتابعين، حيث جاءت مكونة من 3 أدوار على شكل قصر مزين بسلالم بطريقة فخمة تعكس أجواء ملوكية للاحتفال.

وعلّقت رضوى على صورها بعبارة مؤثرة قالت فيها:

النهاردة بقيت أم 44 بجد، في إشارة منها إلى وصولها لعامها الرابع والأربعين.

انهالت التعليقات من محبيها ومتابعيها الذين حرصوا على تهنئتها بهذه المناسبة، متمنين لها دوام الصحة والسعادة، مؤكدين أنها ما زالت رمزًا للجمال والقوة والإيجابية.

وتُعد رضوى الشربيني من أبرز الإعلاميات في مصر والعالم العربي، حيث اشتهرت ببرامجها التي تدعم فيها المرأة وتدافع عن قضاياها بجرأة وصدق.