أخي وسندي .. أخت تتبرع بكليتها لشقيقها بمستشفى المقطم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح الفريق الطبي ، بمستشفى المقطم للتأمين الصحي بالقاهرة ، إجراء زراعة كلى من سيدة متبرعة لشقيقها







أوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن السيدة قررت التبرع لشقيقها ولديها 5 أطفال ، حيث أن المريض عمره 41 عامًا وأجريت الفحوصات اللازمة وتبين تطابق الحالة لإجراء الزراعة.

خرج المريض والمتبرعة



واكدت الوزارة خرج المريض والمتبرعة من المستشفي في صحة جيدة بعد تلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم.



واشارت الوزارة الي أن ذلك يأتي ضمن سلسة جراحات زرع الكلى بعد حصول المستشفي علي تجديد ترخيص زراعة الأعضاء البشرية لمدة ثلاث سنوات.



