الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد على نهدي: أكشف أسباب عدم اختيار فيلمي في مسابقة قرطاج بعد عرضه في تونس | خاص

أعرب المخرج محمد علي نهدي عن دهشته بعدم اختيار فيلمه الأحدث “الجولة 13” داخل البرنامج الرسمي لأيام قرطاج السينمائية، برغم تحقيقه نجاحات دولية.

وأضاف نهدي: قلبت بشروط اللعبة في أيام قرطاج السينمائية، وسوف أكشف العديد من التفاصيل عن عرض الفيلم خارج المسابقة في تونس بعد العرض الأول في قرطاج يوم 19 من ديسمبر الجاري.

وتابع: نستعد لطرح الفيلم في صالات السينما قريبا، وقد أمضيت حوالي 7 سنوات في صناعة هذا العمل، من الفكرة إلى الإنجاز، وهو ما جعله يلمس الجمهور في مختلف البلدان الذي عرض فيها.

محمد علي النهدي أبدى غضبه من عدم حصول مشروع فيلمه القادم على أي دعم من الجهات المانحة في تونس، فيم حين  حصل على دعم من الدوحة.
 

وينسج فيلم “الجولة 13”دراما إنسانية قوية تتبع قصة كامل، بطل الملاكمة السابق الذى تخلى عن مسيرته الاحترافية من أجل زوجته سامية، مستمدًا قوته وحياته من حبها ومن نظرة الإعجاب فى عينى ابنه صبري.

افتتحت الدورة السادسة والثلاثون لأيام قرطاج السينمائية مساء السبت 13 ديسمبر 2025 في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بتونس في احتفال رسمي شارك فيه عدد كبير من صناع السينما التونسية والعربية والأفريقية إلى جانب ضيوف مشاركين من دول أوروبية وآسيوية وأمريكا اللاتينية، في حدث يؤكد المكانة المرموقة التي يحتلها المهرجان في المشهد السينمائي العربي والأفريقي والدولي.


تُقام الدورة السادسة والثلاثون من 13 إلى 20 ديسمبر 2025 وتضم برنامجًا غنيًا يشمل مسابقات رسمية لعدد كبير من الأفلام من مختلف دول العالم، إلى جانب عروض وتكريمات وأنشطة موازية تعكس حيوية المشهد السينمائي ومكانة أيام قرطاج كمنصة ثقافية وفنية رائدة.


 

فيلم الجولة 13 أيام قرطاج السينمائية قرطاج

