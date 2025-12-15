إسعاد يونس تنعى شقيقة عادل إمام: من حبايب العمر

نعت الإعلامية إسعاد يونس شقيقه الزعيم عادل إمام إيمان إمام، أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، التي رحلت عن عالمنا أمس الأحد.



وكتبت إسعاد يونس عبر إنستجرام: ذهبت للقاء ربها حبيبة من حبايب العمر السيدة إيمان إمام حرم الراحل الحبيب مصطفي متولي ووالدة الفنان عمر متولي و عصام متولي و عادل متولي وشقيقة الأساتذة عادل و عصام امام ومني امام،نسألكم الفاتحة و الدعاء.

وقررت أسرة الزعيم عادل إمام، تشييع جنازة شقيقته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، اليوم الإثنين، عقب صلاة الظهر، على أن تتلقى الأسرة العزاء يوم الأربعاء المقبل.

وفاة شقيقة عادل إمام

وتوفيت شقيقة الزعيم عادل إمام، وأرملة الفنان مصطفى متولي «إيمان إمام»، اليوم

وفي سياق متصل، نعى الفنان تامر عبد المنعم الراحلة عبر حسابه على فيس بوك،: «خالص عزائي للنجم الكبير عادل إمام، والمنتج عصام إمام، وآل إمام، والفنان عمر متولي، والصديقين عصام وعادل مصطفى متولي في وفاة السيدة إيمان إمام، أرملة الفنان مصطفى متولي».