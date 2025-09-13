قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

«الصحة» تنظم ورشة عمل حول البرنامج الإلكتروني للترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لناقلات الأمراض

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، ومركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة، لتطوير برنامج إلكتروني للترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لناقلات الأمراض، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بتعزيز كفاءة الكوادر وتطبيق التحول الرقمي.

 استخدام نظام (DHIS2)

 

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي، أن الورشة خطوة مهمة لتطبيق الحلول الرقمية في مكافحة ناقلات الأمراض، مما يعزز قدرة مصر على التنبؤ بالطوارئ الصحية. وأوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير، أن التدريب ركز على استخدام نظام (DHIS2) لتصميم نماذج إلكترونية وتحليل بيانات الترصد والمكافحة.

أشار الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن البرنامج يعكس التزام الوزارة بتحديث آليات العمل لحماية الصحة العامة. وأضافت الدكتورة أماني الحبشي، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المدارية، أن البرنامج يتيح متابعة لحظية للترصد والمكافحة، وتحديث الخريطة الحشرية، مما يعزز سرعة الاستجابة وكفاءة إدارة البيانات.

الصحة ورشة عمل الحشري ناقلات الأمراض فرانسيسكو

