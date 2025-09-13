متحدث الصحة: 6 طرق لقياس وتقييم الولادة القيصرية

كشف الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، طرق لقياس وتقييم الولادة القيصرية

وقال عبدالغفار ، يعتمد قرار إجراء الولادة القيصرية على الحكم السريري. مدعومًا بأدوات تشخيصية وبروتوكولات موحدة

6 طرق لقياس وتقييم الولادة القيصرية

1 . الموجات فوق الصوتية : تستخدم لتقييم وضعية الجنين، موقع المشيمة وزن الجنين المقدر، وتشريح الرحم الموجات فوق الصوتية عبر المهبل هي المعيار الذهبي لتشخيص المشيمة المنزاحة.

2 تخطيط القلب (CTG): يراقب معدل ضربات قلب الجنين وانقباضات الرحم لاكتشاف الضائقة. تصنف إرشادات NICE نتائج CTG إلى طبيعية، مشبوهة، أو مرضية، لتوجيه التدخل.

3 البارتوغرام سجل رسومي لتقدم الولادة توسع عنق الرحم، نزول الجنين الانقباضات لتحديد موقف الولادة.

4. قياس الحوض : نادر الاستخدام اليوم، لكنه قد يشمل التقييم السريري أو التصوير (الأشعة السينية الرنين المغناطيسي لتقييم أبعاد الحوض في حالات الاشتباه في عدم التناسب الرأسي الحوضي .

5. العلامات الحيوية للأم والفحوصات المخبرية: ضغط الدم، الهيموغلوبين ودراسات التخثر حاسمة في حالات مثل تسمم الحمل أو النزيف.

6. تقييم السائل الأمنيوسي: مؤشر السائل الأمنيوسي (AFI) أو أعمق جيب عمودي عبر الموجات فوق الصوتية لاكتشاف قلة السائل أو زيادته، مما قد يستلزم القيصرية.

