أطعمة ومشروبات ممنوعة أثناء علاج جرثومة المعدة

جرثومة المعدة (Helicobacter pylori) علاجها يعتمد على المضادات الحيوية مع أدوية تقلل حموضة المعدة، لكن نجاح العلاج يحتاج أيضا الاتزام بنظام غذائي مناسب لتقليل التهيج والمضاعفات.



إليك الأطعمة والمشروبات الممنوعة أو الواجب التقليل منها أثناء العلاج:



أطعمة ومشروبات يجب تجنبها:

الأطعمة الحارة والمبهّرة

الفلفل الحار، الشطة، البهارات الثقيلة تزيد من التهاب بطانة المعدة.

الأطعمة المقلية والدهنية

البطاطس المقلية، المقليات عموماً، الوجبات السريعة تصعّب الهضم وتزيد الحموضة.



المشروبات الغازية والكافيين

القهوة، الشاي الثقيل، الكولا، مشروبات الطاقة

تزيد إفراز الحمض المعدي.

الأطعمة الحمضية

الليمون، البرتقال، الجريب فروت، الطماطم بكثرة تهيّج المعدة.

المخللات والأطعمة المالحة جداً

المخللات، الأسماك المملحة (فسيخ، رنجة)، الشيبسي → تضعف بطانة المعدة.

الشوكولاتة والحلويات الثقيلة

خصوصاً المحتوية على الكافيين والدهون.

الكحوليات والتدخين

يضاعفان من التهيج ويقللان فاعلية العلاج.