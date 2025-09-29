6 أنواع من شاي الأعشاب مفيدة لالتهابات المسالك البولية

التهابات المسالك البولية حالة طبية شائعة تحدث عندما تدخل بكتيريا تُسمى الإشريكية القولونية (E. coli) إلى مجرى البول وتُصيبه. يُمكن الوقاية من التهابات المسالك البولية بتغيير نمط الحياة، بما في ذلك شرب كميات كبيرة من السوائل لطرد البكتيريا.

إليك ستة أنواع من شاي الأعشاب تُساعدك على إدارة التهابات المسالك البولية.

شاي البابونج

البابونج نبات أيورفيدي معروف، ويُستخدم على نطاق واسع لعلاج العديد من الأمراض البشرية، بما في ذلك التهابات المسالك البولية. ومثل البقدونس، يتميز البابونج أيضًا بتأثير مدر للبول خفيف، وهو غني بخصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، تُعرف بقدرتها على تطهير المسالك البولية من البكتيريا المُعدية.

شاي النعناع

النعناع عشبة عطرية معروفة على نطاق واسع بإضفاء نكهة مميزة على الطعام والحلويات.

ولكن هل تعلم أن هذا الدواء غني بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، وهو مثالي لعلاج التهابات المسالك البولية؟ شرب شاي النعناع يساعد على طرد البكتيريا من المسالك البولية، وهو أمر بالغ الأهمية لإدارة التهابات المسالك البولية.

شاي الثوم

الثوم مكوّن شائع يُستخدم لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق. ومع ذلك، يُعرف هذا المكوّن في المطبخ أيضًا بعلاج العديد من الأمراض البشرية، بما في ذلك الالتهابات الفطرية والفيروسية والبكتيرية. الثوم غني بخصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، مستمدة من مادة الأليسين، التي يُعتقد أنها تساعد في مكافحة التهابات المسالك البولية التي تسببها بكتيريا الإشريكية القولونية.

شاي التوت

يشير الخبراء إلى أن شاي التوت البري يحتوي على مركبات كيميائية غنية مثل د-مانوز، وحمض الهيبوريك، والأنثوسيانين، والتي تلعب دورًا حاسمًا في مكافحة البكتيريا المسببة لالتهابات المسالك البولية. وقد أثبتت دراسات سابقة أجريت على الحيوانات أن التوت البري يمنع التهاب المسالك البولية