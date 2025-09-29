قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا
محافظ الجيزة يقف على شباك صرف العلاج بمستشفى أبوالنمرس لهذا السبب
وزير التعليم يتفقد 3 مدارس بأبو قرقاص ويؤكد على أهمية مادة البرمجة
سموتريتش يحدد لنتنياهو خطوطا حمراء قبل لقاء ترامب بشأن غزة
مرأة ومنوعات

6 أنواع من شاي الأعشاب مفيدة لالتهابات المسالك البولية

ريهام قدري

التهابات المسالك البولية حالة طبية شائعة تحدث عندما تدخل بكتيريا تُسمى الإشريكية القولونية (E. coli) إلى مجرى البول وتُصيبه. يُمكن الوقاية من التهابات المسالك البولية بتغيير نمط الحياة، بما في ذلك شرب كميات كبيرة من السوائل لطرد البكتيريا.

 إليك ستة أنواع من شاي الأعشاب تُساعدك على إدارة التهابات المسالك البولية.

شاي البابونج 

البابونج نبات أيورفيدي معروف، ويُستخدم على نطاق واسع لعلاج العديد من الأمراض البشرية، بما في ذلك التهابات المسالك البولية. ومثل البقدونس، يتميز البابونج أيضًا بتأثير مدر للبول خفيف، وهو غني بخصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، تُعرف بقدرتها على تطهير المسالك البولية من البكتيريا المُعدية.

شاي النعناع

النعناع عشبة عطرية معروفة على نطاق واسع بإضفاء نكهة مميزة على الطعام والحلويات.

 ولكن هل تعلم أن هذا الدواء غني بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، وهو مثالي لعلاج التهابات المسالك البولية؟ شرب شاي النعناع يساعد على طرد البكتيريا من المسالك البولية، وهو أمر بالغ الأهمية لإدارة التهابات المسالك البولية.

شاي الثوم 

الثوم مكوّن شائع يُستخدم لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق. ومع ذلك، يُعرف هذا المكوّن في المطبخ أيضًا بعلاج العديد من الأمراض البشرية، بما في ذلك الالتهابات الفطرية والفيروسية والبكتيرية. الثوم غني بخصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، مستمدة من مادة الأليسين، التي يُعتقد أنها تساعد في مكافحة التهابات المسالك البولية التي تسببها بكتيريا الإشريكية القولونية.

شاي التوت 

يشير الخبراء إلى أن شاي التوت البري يحتوي على مركبات كيميائية غنية مثل د-مانوز، وحمض الهيبوريك، والأنثوسيانين، والتي تلعب دورًا حاسمًا في مكافحة البكتيريا المسببة لالتهابات المسالك البولية. وقد أثبتت دراسات سابقة أجريت على الحيوانات أن التوت البري يمنع التهاب المسالك البولية 

