الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن

هاجر ابراهيم

في ظل استمرار تطورات الوضع الصحي العالمي، تتجدد المخاوف من ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا.

 وفي هذا السياق، كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عن تفاصيل المتحور الجديد المعروف باسم "ستراتوس".

مدي خطورة متحورات كورونا الجديدة

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، تفاصيل عن مدى خطورة متحور كورونا الجديد "ستراتوس"، قائلا: إن متحورات كورونا جميعها بالفترة السابقة كلها ضعيفة ولكنها منتشرة بكثرة،  مشيرا إلى أن الأنفلونزا الموسمية أصبحت حاليا أخطر من كورونا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن المتحور الجديد من كورونا “ستراتوس” سريع الإنتشار ولكنه ضعيف، موضحا أن معظم متحورات كورونا تصيب الجهاز التنفسي العلوي، أى أنها تماثل أدوار البرد، مثل الزكام أو الرشح أو الصداع والإحتقان، أما المشاكل التنفسية الخطيرة قلت بنسبة كبيرة جدا.

ونصح المواطنين بأخذ لقاح الأنفلونزا، حيث أنها أشد عنف من كورونا، لافتا: “البرد والأنفلونزا  والمتحورات على فئة معينة لا تزال خطيرة وتحدث مضاعفات، مثل الطفل المريض بالسكري أو الذى يعاني من مشاكل فى الكلي أو مرض ضعف المناعة الوراثة، أو مريض السكر او القلب من كبير السن ”.

وأوصت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة توفره حالياً في فروع "المصل واللقاح" والصيدليات المختلفة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، إن لقاح الإنفلونزا يغطي سلالات متعددة من الفيروس، ويساهم بشكل كبير في الوقاية من الإصابة أو التخفيف من حدة الأعراض في حال حدوث العدوى، لا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة مثل الأطفال وكبار السن وذوي المناعة الضعيفة.

وأضاف عبد الغفار أن اللقاح متاح لجميع الفئات العمرية، ولا توجد موانع طبية تمنع من الحصول عليه بشكل عام، لكنه شدد على أهمية إجراء بعض الفحوصات أو التحاليل الطبية المسبقة قبل تلقي التطعيم، لضمان الاستجابة المثلى له.

