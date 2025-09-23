قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

هل كورونا رجعت تاني؟.. المصل واللقاح تحسم الجدل حول متحور جديد

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع تصاعد التساؤلات والقلق بين المواطنين حول أنباء انتشار متحور جديد من فيروس كورونا، خرجت هيئة المصل واللقاح لتوضح الموقف الرسمي وتطمئن المواطنين بشأن الوضع الصحي في مصر.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "بلدنا اليوم"، أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة ورئيس قسم المناعة بالهيئة، أن مصر لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بالمتحور الجديد لكوفيد-19، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

لا حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد في مصر

قال الدكتور الحداد إن حتى اللحظة لم تُرصد أي حالة إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا داخل مصر، مؤكدًا أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا يستند إلى أي بيانات رسمية أو طبية دقيقة.


وأشار إلى أن الوضع الوبائي مستقر، ولا توجد مؤشرات تدعو إلى القلق العام، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

نسب الإصابات التنفسية ضمن المعدلات الطبيعية

وأضاف استشاري المناعة أن نسبة الإصابة بالأمراض التنفسية حاليًا تُعد ضمن المعدلات الطبيعية التي تسجل كل عام مع تغيير الفصول، مؤكدًا أن هذا لا يعني وجود تفشٍ جديد للفيروس، بل هو نمط موسمي معتاد.


وأوضح أن زيادة الوعي المجتمعي وتطبيق قواعد النظافة الشخصية يساهمان في الحد من انتشار أي عدوى، سواء كانت فيروسية أو بكتيرية.

رغم نفي وجود إصابات بالمتحور الجديد، شدد الدكتور الحداد على أهمية العودة لاستخدام الكمامة في الأماكن المغلقة والمزدحمة، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة، مثل كبار السن، والمصابين بأمراض صدرية أو مناعية.

وقال: "الكمامة تظل وسيلة وقاية فعالة من العدوى التنفسية عمومًا، وليس فقط كورونا".

 ووجه الدكتور الحداد رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الجهات الصحية تتابع الوضع عن كثب، وفي حال ظهور أي مستجدات سيتم الإعلان عنها بشفافية.
 

وشدد على أن الحفاظ على الصحة العامة مسؤولية جماعية تتطلب الوعي والالتزام، حتى وإن لم يكن هناك تهديد مباشر حتى الآن.

