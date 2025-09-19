ارتفاع عدد إصابات كورونا في كوريا الجنوبية.. واحتجاز المئات بالمستشفيات

أظهرت بيانات وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، مما دفع الخبراء إلى الحث على إعادة فرض الإجراءات الاحترازية.

وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه.بي.إس.)، إنه تم احتجاز 460 مريضا مصابا بكوفيد-19 في المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة خلال الفترة من 7 وحتى 13 سبتمبر الحالي، بزيادة قدرها 6.2% عن الأسبوع السابق عليه.

وأشار المركز إلى أن الحصيلة الأسبوعية للمرضى المصابين بالفيروس الذين استدعت حالتهم الصحية الدخول إلى المستشفيات قد ازداد تدريجيا منذ شهر يونيو الماضي، وأن 60% من إجمالي عدد المرضى الذين تلقوا العلاج بالمستشفيات خلال هذا العام نتيجة إصابتهم بالفيروس تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر.

ونصح المركز، المواطنين الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن وذوي المناعة الضعيفة والعاملين في المنشآت الطبية، باتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.