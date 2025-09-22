قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 سبتمبر
حجز محاكمة المتهمين في رشوة الري للحكم
أخبار التوك شو| أحمد موسى: الرئيس السيسي يريد العدالة الناجزة.. والمصل واللقاح: انتشار نزلات البرد والإنفلونزا وكورونا بمتحوراتها في هذا التوقيت
أسعار الذهب يوم الإثنين 22-9-2025 في مصر
وزير التعليم: سأواصل جولاتي الميدانية بمدارس مختلف المحافظات لمتابعة انتظام الدراسة
الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة
وزير الخارجية يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
بلجيكا تعلن اعترافها بدولة فلسطين وتفرض عقوبات على إسرائيل
بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي
تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة
الإسكان تكشف خطوات الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم.. وهذا الموعد النهائي للتفعيل
أخبار التوك شو| أحمد موسى: الرئيس السيسي يريد العدالة الناجزة.. والمصل واللقاح: انتشار نزلات البرد والإنفلونزا وكورونا بمتحوراتها في هذا التوقيت

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

المصل واللقاح: هذا التوقيت يشهد انتشار نزلات البرد والإنفلونزا وكورونا بمتحوراتها
أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن اليوم هو الأخير من فصل الصيف، ومع بداية المدارس يشهد الطقس تقلبات جوية قد تؤثر على الصحة، موضحًا أن التقلبات الجوية تسهم في انتشار العدوى الفيروسية.

وأشار إلى أن هذا التوقيت يشهد عادة انتشار نزلات البرد، الإنفلونزا، وكورونا بمتحوراتها السابقة، وأن التجمعات المدرسية تزيد من فرص انتقال العدوى.

شعبة الأدوية: لدينا مشكلة في بعض الأصناف المستوردة التي ليس لها بدائل.. والسوق شهد انفراجة
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أنه في الفترات السابقة كانت تسعير الدواء متوقف ما أحدث مشكلة كبيرة وكان هناك نقص في الأدوية يصل لـ 3000 دواء غير موجود في السوق، موضحًا أن المشكلة أن الدولار متوفر والتسعير متوقف والدواء ناقص وكانت الشركات تنتج بالخسارة.

أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجنائية
شدد الإعلامي أحمد موسى، على أن صدور قانون الإجراءات الجنائية بشكله الحالي يؤثر على حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام، حيث إن نقابة الصحفيين كان لها ملاحظات عليه.

نجاد البرعي عن قانون الإجراءات الجنائية: الرئيس السيسي تدخل لإنقاذ الموقف في الوقت المناسب
قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هذه المرة الثانية التي يورط فيها مجلس النواب والحكومة المجتمع ويتدخل الرئيس السيسي لإنقاذ الموقف في الوقت المناسب.

فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية للتواصل السياسي، أن  عملية التشريع في مصر تشترك فيها أكثر من مؤسسة، تبدأ بالحكومة كجهة اقتراح، مرورا بالبرلمان كجهة مناقشة وإقرار، وصولًا إلى الرئيس باعتباره رأس الدولة الذي يملك حق التصديق أو الاعتراض على القوانين.

وائل ربيع: مصر تسعى لحماية حدودها من كل التهديدات
قال اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، إن القوات المتواجدة في سيناء تؤمن الحدود من الإرهاب والتهريب وغيره، منوها بأن مصر تحترم اتفاقية السلام حتى الآن.

أحمد موسى: جماعة الإخوان لم تهاجم إسرائيل يومًا وهدفها تفكيك المؤسسات الوطنية والجيوش
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجماعات الإرهابية الجهادية ترفع شعار الدفاع عن فلسطين ولكنها على أرض الواقع لم تنفذ عملية واحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

عصام عجاج: ردّ قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان انتصارًا لحقوق المواطن وحرياته
أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض على أن ردّ قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يمثل انتصارًا لحقوق المواطن وحرياته، ويؤكد على حرص القيادة السياسية على ترسيخ العدالة.

متحدث الرئاسة الفلسطينية: لن تقوم دولة فلسطينية دون القدس
أكد نبيل أبو ردينة أمتحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الأمن والسلام في المنطقة ينطلقان من فلسطين والقدس، محذرًا من أن تجاهل القضية الفلسطينية سيقود الشرق الأوسط إلى دوامة جديدة من الحروب وعدم الاستقرار.

أحمد موسى: الرئيس السيسي يريد العدالة الناجزة مع تطبيق القانون
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم حقه الدستوري في رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشكورًا إلى مجلس النواب، بعدما تلقى ملاحظات من نقابات وأحزاب وقضاة.

