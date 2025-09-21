متحدث الرئاسة الفلسطينية: لن تقوم دولة فلسطينية دون القدس

أكد نبيل أبو ردينة أمتحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الأمن والسلام في المنطقة ينطلقان من فلسطين والقدس، محذرًا من أن تجاهل القضية الفلسطينية سيقود الشرق الأوسط إلى دوامة جديدة من الحروب وعدم الاستقرار.

وأوضح نبيل أبو ردينة في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الأخبارية أن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية قوبل بـ"رفض وعدم تصديق" داخل الأوساط الإسرائيلية، معتبرًا أن إسرائيل تسعى دائمًا للمساس بأمن وسيادة الدول العربية.

وأضاف أن الموقف العربي بقيادة مصر والسعودية والأردن وفلسطين يتميز بالتماسك والتوازن تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا: لن تنازل عن القدس

وكشف المتحدث عن برنامج إصلاح حكومي فلسطيني حاز موافقة الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى التزام الدولة الفلسطينية بالقانون والديمقراطية، واستعدادها لإجراء الانتخابات فور ضمان إقامتها في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس طالب بوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية تمهيدًا لإطلاق أفق سياسي شامل، موضحًا أن خطاب عباس المرتقب في نيويورك سيحدد الخطوات المستقبلية المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية.