إسلام صادق: الزمالك يغرق في الديون أعيدوا له أرض أكتوبر

علق الإعلامي والناقد الرياضي إسلام صادق علي أزمة سحب أرض الزمالك بأكتوبر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك يغرق في الديون ..أعيدوا له أرض أكتوبر بدلا ما يلقى مصير الإسماعيلي الحفاظ على إستقرار القطبين مهمة كبرى لا تقتصر على مجالس الإدارات فقط !".



قبل قمة الأهلي في الدوري الممتاز بأسبوع يعاني نادي الزمالك أزمات عنيفة من النواحي المالية تهدد استقرار جدران القلعة البيضاء.



وبات نادي الزمالك مهدد بفقدان أرض القلعة البيضاء في مدينة 6 أكتوبر بعد سحبها من قبل الجهات المعنية بسبب الأزمات المالية التى تضرب البيت الأبيض.

فيما مثلت المستحقات المالية المتأخرة لنجوم الزمالك معضلة كبيرة وذلك قبل لقاء القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي في المسابقة المحلية.



ويطلق مسئولي نادي الزمالك تصريحات بمثابة المسكنات في ظل محاولات تحري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل جدران ميت عقبة.