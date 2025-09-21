بالمستندات.. وصل أرضيات تعاقد ملاعب نادي الزمالك.. الدردير يكشف

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير بالمستندات وصل أرضيات الملاعب التي تعاقد معها الزمالك .

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"بالمستندات وصل أرضيات الملاعب التي تعاقد معها الزمالك ،لماذا التأخير في صدور قرار عودة الارض للنادي ".



أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السابعة من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة المقاولون العرب وفاركو:

منع محمود محمد حنفي مدير إداري فريق فاركو من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو مسؤولي المباراة.

أنذار ياسين محمد عبد القادر الملاح لاعب فريق فاركو وتوقيع عقوبه عليه بتحمل تكلفة الإصلاح وذلك بسبب إتلاف المنشأة الخاصة بالنادي.