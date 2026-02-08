إحالة سائق وزوجته للجنايات بتهمة قت.ل سيدة عجوز في عين شمس

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة سائق وزوجته بعقد عرفى لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل سيدة عجوز داخل شقتها فى عين شمس.



تفاصيل الواقعة



تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا بوفاة سيدة عجوز داخل شقتها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة سيدة وزوجها، وتم القبض عليهما حيث اعترفت المتهمة أنها كانت تتردد على شقة المجنى عليها لإعطائها "حقنة إنسولين، وعندما علمت باحتفاظها بمشغولات ذهبية، اختمرت فى عقلها سرقتها فاستعانت بزوجها العرفى واتفقا على قتلها بإعطائها جرعة انسولين زائدة، وقاما بخنقها للتأكد من وفاتها، ثم استوليا على المشغولات الذهبية وفرا هاربين.



وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيق.