قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
أنا بنت بشتغل بكل احترام.. تفاصيل أزمة المطربة دنيا الألفي بأحد الأفراح
قبل قمة الليلة.. أرقام لا تُنسى لـ محمد صلاح ضد مانشستر سيتي
ملعب العقدة والضغوط.. ماذا ينتظر ريال مدريد في ميستايا أمام فالنسيا فى الدوري الإسباني؟
اليوم .. انتهاء الميركاتو الشتوي في الدوري المصري
احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد
ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس الأيام المقبلة
مستقبل محمد صلاح مع ليفربول يفتح الباب لسيناريو سعودي كبير
حرارة فبراير تعيد سيناريو 2010.. العظمى تلامس 30 درجة وتحذيرات من تخفيف الملابس
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه
الكويت تُدين استهداف منشآت مدنية وقوافل إغاثة في ولايتي شمال وجنوب كردفان بالسودان
تحرك الدفعة الخامسة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كسروا العربية وشرحوا قائدها.. حبس المتهمين بـ"مشاجرة 15" للتحقيقات في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة في الواقعة الشهيرة بـ"مشاجرة 15" التي اندلعت خلال حفل زفاف، بشارع 15 بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وذلك عقب تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تضمنه من مزاعم بشأن صلة أحد المتهمين بالشرطة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بورود بلاغ من ثلاثة أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، يتهمون فيه مستقلي سيارة ملاكي بالتعدي عليهم بالسب والضرب أثناء مشاركتهم في حفل زفاف أحد أقاربهم.

وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي؛ ما أسفر عن إصابة المبلغين، وتم نقلهم لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وتم تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين سريان تراخيصها، كما تم ضبط مستقليها الثلاثة.

وبمواجهتهم أقروا بحدوث المشاجرة، معللين ذلك بخلاف على أولوية المرور، ونفوا صحة ما تم تداوله بشأن ادعاء أحدهم بأن والده يعمل ضابط شرطة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة للوقوف على تفاصيلها كاملة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن ما تم تداوله بشأن وجود صلة شرطية لأحد المتهمين عارٍ تمامًا من الصحة، مشددة على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وأنه لا تهاون مع أي تجاوزات تمس أمن وسلامة المواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حبس 15

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

الدواجن

المرتب نزل .. الفراخ ولعت | اشتباك على الهواء بين لميس الحديدي واتحاد منتجي الدواجن

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

صورة من اللقاء

بعد تأهله لربع النهائي .. ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

كسروا العربية وشرحوا قائدها.. حبس المتهمين بـ"مشاجرة 15" للتحقيقات في سوهاج

صورة أرشيفية

تحصين 202 ألف رأس ماشية في حملات بيطرية بالغربية

صورة أرشيفية

ضبط أصحاب 4 مخابز استولوا على 36 جوال دقيق مدعم بالغربية

بالصور

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد