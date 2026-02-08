السجن 3 سنوات لموظف بجنوب سيناء بتهمة الاتجار في المخدرات

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة المتهم أيمن .ن.ت.ع، 40 عامًا، موظف استقبال بدار العاملين ، بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامه بالاتجار في العقاقير المخدرة، وعلى رأسها عقار الترامادول، بالمخالفة لأحكام القانون.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور علي حامد وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبد الباسط.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى يوم 22 سبتمبر 2025، بدائرة مدينة طور سيناء، عندما وردت معلومات مؤكدة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة سيناء الجنوبية والسويس – فرع مطار شرم الشيخ الدولي، تفيد قيام المتهم، والذي يعمل مديرًا لإحدى الصيدليات بحي الشروق، بالاتجار في العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وبيعها بالمخالفة للنظام واللوائح المنظمة لتداولها.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يحوز ويحرز كميات كبيرة من العقاقير المخدرة، التي تُستخدم في تصنيع مادة «الشابو»، ويقوم بتداولها وبيعها بكميات لا تتناسب مع الغرض الطبي المخصص لها، مستخدمًا السيارة رقم ج.ن.ص 3951 في تسهيل نشاطه الإجرامي.

وبعد استصدار إذن من جهات التحقيق، تم إعداد كمين محكم لضبط المتهم، وبتفتيش سيارته عُثر بداخلها على 25 قرصًا لعقار أمادول، وبعرضها على لجنة التفتيش الصيدلي أقرت بأنها مدرجة بجدول المخدرات، كما تم ضبط شريط دوائي مدون عليه كالمبيام (برومازيبام) بتركيز 1.5 ملجم، والمُدرج بالجدول الثاني للمخدرات، بالإضافة إلى 109 أقراص لعقار ميزوبروست، والذي تبين من تقرير لجنة التفتيش الصيدلي أنه محظور تداوله أو بيعه خارج المنشآت الطبية ومخصص للاستخدام داخل المستشفيات فقط.

وباستكمال إجراءات التفتيش، عُثر بحوزة المتهم على مبلغ مالي قدره 1000 جنيه، إلى جانب بطاقته الشخصية ورخصة القيادة.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بحيازته للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار، وأفاد بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات عمليات بيع سابقة، وأن السيارة المضبوطة كانت تُستخدم في تسهيل نشاطه غير المشروع.

وتم تحرير المحضر رقم 2847 لسنة 2025، وبعرض المتهم على نيابة طور سيناء، قرر عبدالناصر محمد وكيل النائب العام حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وإرسال عينة من العقاقير المضبوطة إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لتحليلها، وإيداع المبالغ المضبوطة خزينة المحكمة، والتحفظ على السيارة لحين انتهاء التحقيقات.

وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1478 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.