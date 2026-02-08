قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الدلتا للسكر» تعلن موعد استلام محصول البنجر لموسم 2026 .. اعرف التفاصيل
بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس
قبل رمضان.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
اتشتمت بأمي.. دنيا الألفي تكشف تفاصيل خناقة حفل الزفاف
ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية في قليوب
بين حادث سير واتهامات بالاغتيال.. غموض وفاة مستشارة الأسد "لونا الشبل" يثير التساؤلات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
صفقة بـ 230 مليون جنيه.. إحباط محاولة لجلب 3 أطنان حشيش وهيدرو بالسويس
في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
مرموش ضد محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: مصر تُخطط لدعم الشركات الناشئة بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري |فيديو
4 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن 3 سنوات لموظف بجنوب سيناء بتهمة الاتجار في المخدرات

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة المتهم أيمن .ن.ت.ع، 40 عامًا، موظف استقبال بدار العاملين ، بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامه بالاتجار في العقاقير المخدرة، وعلى رأسها عقار الترامادول، بالمخالفة لأحكام القانون.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور علي حامد وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبد الباسط.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى يوم 22 سبتمبر 2025، بدائرة مدينة طور سيناء، عندما وردت معلومات مؤكدة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة سيناء الجنوبية والسويس – فرع مطار شرم الشيخ الدولي، تفيد قيام المتهم، والذي يعمل مديرًا لإحدى الصيدليات بحي الشروق، بالاتجار في العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وبيعها بالمخالفة للنظام واللوائح المنظمة لتداولها.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يحوز ويحرز كميات كبيرة من العقاقير المخدرة، التي تُستخدم في تصنيع مادة «الشابو»، ويقوم بتداولها وبيعها بكميات لا تتناسب مع الغرض الطبي المخصص لها، مستخدمًا السيارة رقم ج.ن.ص 3951 في تسهيل نشاطه الإجرامي.

وبعد استصدار إذن من جهات التحقيق، تم إعداد كمين محكم لضبط المتهم، وبتفتيش سيارته عُثر بداخلها على 25 قرصًا لعقار أمادول، وبعرضها على لجنة التفتيش الصيدلي أقرت بأنها مدرجة بجدول المخدرات، كما تم ضبط شريط دوائي مدون عليه كالمبيام (برومازيبام) بتركيز 1.5 ملجم، والمُدرج بالجدول الثاني للمخدرات، بالإضافة إلى 109 أقراص لعقار ميزوبروست، والذي تبين من تقرير لجنة التفتيش الصيدلي أنه محظور تداوله أو بيعه خارج المنشآت الطبية ومخصص للاستخدام داخل المستشفيات فقط.

وباستكمال إجراءات التفتيش، عُثر بحوزة المتهم على مبلغ مالي قدره 1000 جنيه، إلى جانب بطاقته الشخصية ورخصة القيادة.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بحيازته للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار، وأفاد بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات عمليات بيع سابقة، وأن السيارة المضبوطة كانت تُستخدم في تسهيل نشاطه غير المشروع.

وتم تحرير المحضر رقم 2847 لسنة 2025، وبعرض المتهم على نيابة طور سيناء، قرر عبدالناصر محمد وكيل النائب العام حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وإرسال عينة من العقاقير المضبوطة إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لتحليلها، وإيداع المبالغ المضبوطة خزينة المحكمة، والتحفظ على السيارة لحين انتهاء التحقيقات.

وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1478 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.

جنوب سيناء حبس تاجر عقاقير طور سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

بالصور

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد