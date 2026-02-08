قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الدلتا للسكر» تعلن موعد استلام محصول البنجر لموسم 2026 .. اعرف التفاصيل
بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس
قبل رمضان.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
اتشتمت بأمي.. دنيا الألفي تكشف تفاصيل خناقة حفل الزفاف
ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية في قليوب
بين حادث سير واتهامات بالاغتيال.. غموض وفاة مستشارة الأسد "لونا الشبل" يثير التساؤلات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
صفقة بـ 230 مليون جنيه.. إحباط محاولة لجلب 3 أطنان حشيش وهيدرو بالسويس
في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
مرموش ضد محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: مصر تُخطط لدعم الشركات الناشئة بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري |فيديو
4 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مؤهلات جامعية مزورة.. المشدد 15 عامًا لمتهم في 5 قضايا تزوير محررات رسمية بأسيوط

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لإدانته في خمس قضايا تزوير محررات رسمية، بعد ثبوت قيامه باصطناع شهادات مؤهلات علمية مزورة منسوبة لجامعة القاهرة، مقابل مبالغ مالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين، وعلاء الدين سيد عبد المالك، وبأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.


وتعود وقائع القضايا أرقام 15503 لسنة 2024، 15495 لسنة 2024، 15504 لسنة 2024، 6401 لسنة 2025، 2760 لسنة 2025، إلى ورود معلومات للمقدم محمد شهاب، رئيس فرع بحث وسط الصعيد بإدارة الأحوال المدنية بأسيوط، تفيد بقيام المتهم "عبدالرحمن . م . أ" بإنشاء كيان تعليمي وهمي تحت مسمى أكاديمية، ومنح شهادات مؤهلات علمية مزورة تحمل صفة الرسمية ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، ومنسوبة زورًا إلى جامعة القاهرة.
وكشفت التحريات أن المتهم قام بتزوير خمس شهادات علمية، وتقدم حاملوها إلى مصلحة الأحوال المدنية لتغيير المهنة ببطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، مستندين إلى تلك الشهادات المزورة.

وأضافت التحريات أن المتهم استغل حاجـة المجني عليهم، واحتال عليهم بفتح مكان باسم "أكاديمية . أ . ل . ا"، مدعيًا تبعيتها لجامعة القاهرة، ومزودًا الشهادات المزورة بأختام منسوبة للإدارة العامة وإدارة الدراسات والبحوث بالجامعة، فضلًا عن إيهام المتقدمين بتلقي تدريبات داخل بعض المستشفيات الخاصة لإضفاء المصداقية.
وأكدت جامعة القاهرة، في ردها الرسمي، عدم وجود أي مركز أو أكاديمية بهذا الاسم ضمن منشآتها، ما أكد واقعة التزوير.


وأوضحت التحريات أن المتهم كان يتحصل على مبالغ مالية من كل طالب تحت مسمى رسوم دراسية، بلغت نحو 6 آلاف جنيه عن العام الواحد، مقابل منحهم الشهادات المزورة.

أسيوط جنايات أسيوط السجن المشدد لمدة 15 عامًا تزوير محررات رسمية مؤهلات علمية مزورة جامعة القاهرة

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
