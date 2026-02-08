أمن الإسكندرية يحاول كشف غموض العثور على جثمان شاب بسيدي جابر

عثرت أجهزة الأمن بالإسكندرية اليوم على جثة شاب في مقتبل العمر، ملقاة بجوار صيدلية الطيبي بمنطقة سموحة، خلف «جرين بلازا»، دون وجود أي إصابات ظاهرية بالجثمان.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ من أحد العاملين بصيدلية الطيبي، أكد فيه وجود شاب يجلس بجوار الصيدلية في حالة إعياء شديد مضيفاً أنه عند محاولة إنقاذ الشاب وتقديم الإسعافات الأولية له، لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، فتم إخطار الإسعاف والنجدة على الفور.

وبانتقال قوة من رجال مباحث قسم سيد جابر إلى مكان البلاغ، تبين أن الجثة لشاب يُقدَّر عمره بنحو 16 عامًا، ويرتدي كامل ملابسه، ولا توجد بالجثمان أي إصابات ظاهرية، كما لم يُعثر بحوزته على أي تحقيق شخصية أو مستندات تثبت هويته.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة الإسعاف، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، مع النشر عن أهلية المتوفى للتعرف عليه وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.