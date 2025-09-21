وزير الشؤون النيابية: الوزارة تعمل على تعزيز السلام المجتمعي عبر فتح قنوات التواصل مع كل التيارات

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رسالة احتفاء وتهنئة للمصريين وجميع شعوب العالم المتحضرة والمحبة للسلام، بمناسبة الاحتفال وإحياء اليوم العالمي للسلام الذي يحل في الحادي والعشرين من سبتمبر كل عام.

وشدد فوزي، على أن الدولة المصرية ترى السلام العادل نهجًا راسخًا، تُمارسه وتدعمه وتنحاز إليه في كل مجال، وهو نهج راسخ تتبناه القيادة السياسية، وتُكرسه في سياساتها الداخلية والخارجية، باعتباره حجر الأساس لتمتين الأواصر الوطنية وتعميق السلم المجتمعي، وصولًا إلى تحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبل آمن ومستقر للأجيال المقبلة، مُتابعا: "القيادة السياسية المصرية تُعلي من قيمة السلام العادل، وتعتبره خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، وهو ما يتجلى في مواقف مصر الإقليمية والدولية، وفي حرصها الدائم على دعم الحلول السلمية للنزاعات، وتعزيز التعاون الدولي، واحترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها، والوقوف على طرف نقيض من استخدام القوّة في التعدّي على الآخرين أو تسوية النزاعات الدولية".

وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في ترسيخ دعائم السلام الداخلي، من خلال إطلاق الحوار الوطني، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتبني سياسات تشريعية تُحقق العدالة والمساواة، وتُعزز مناخ الثقة بين المواطن والدولة، وتدفع باتجاه بيئة سياسية مُتسعة ناضجة، وممارسة ديمقراطية تُشرك المواطن في المشروع الوطني الحاضن للجميع، وتضعه في القلب من فلسفة الجمهورية الجديدة ورؤاها للحاضر والمستقبل.

وأوضح فوزي، أن الوزارة في إطار دورها التنسيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكونها قناة تربط مؤسسات الدولة بالشارع والمجتمع المدني، فإنها تتوخّى كل ما يُعزّز مناخ السلم المجتمعي، ويفتح قنوات التواصل السياسي على آخرها، ويُشرك القوى الوطنية والسياسية من دون استثناء في بوتقة الحوار الجاد والجدل الخلاق، سعيًا إلى الخروج بسبيكة واحدة تجمع أفضل ما يقترحه الجميع على تنوّعهم، وتنتمي لهم وتعبر عنهم جميعًا بالدرجة نفسها.





ما هو اليوم العالمي للسلام؟



اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم لأول مرة سنة 1981، وحددته في ثالث ثلاثاء من سبتمبر (افتتاح الدورة السنوية للجمعية). ومنذ 2001 أصبح التاريخ ثابتًا في 21 سبتمبر، وأعلنته الأمم المتحدة يومًا لوقف إطلاق النار ونبذ العنف عالميًا.

أهداف اليوم العالمي للسلام

ويهدف اليوم العالمي للسلام إلى مجموعة من الأهداف الإنسانية التي تسعى الأمم المتحدة إلى زرعها في العقل الجمعي للعالم، من بينها، تعزيز قيم السلام بين الشعوب والدول، والدعوة إلى وقف النزاعات المسلحة ولو بشكل مؤقت، ونشر ثقافة الحوار والتسامح والتفاهم، والتركيز على قضايا التنمية، حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية باعتبارها أساس السلام.



شعارات ومضامين متعلقة باليوم العالمي للسلام

وتُطلق الأمم المتحدة كل عام، شعارًا مختلفًا يركز على قضية عالمية مرتبطة بالسلام (مثل التغير المناخي، حقوق الإنسان، الشباب، التعليم، المساواة).