برلماني: الرياضة ركيزة أساسية لدعم الإقتصاد ورؤية مصر 2030

ثمن النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب توجه الدولة لدعم قطاع الرياضة باعتباره أحد القطاعات الواعدة في جذب الاستثمارات ، مؤكدا أن الاستثمار في هذا القطاع يخلق فرص عمل جديدة وينشط السياحة الرياضية، مما يسهم في جعلها صناعة واعدة تدر عوائد اقتصادية متزايدة.

و أشار " الشوربجي " في تصريح خاص لـ موقع" صدى البلد"إلى أن قطاع الرياضة يمثل ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يسهم في دعم خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

و تتبنى الدولة رؤية طموحة لتعظيم دور الرياضة في الاقتصاد الوطني، عبر استهداف رفع نسبة مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% بحلول عام 2030.



ويأتي هذا التوجه ضمن خطة شاملة تستهدف تحويل الرياضة من نشاط ترفيهي أو تنافسي فقط، إلى صناعة متكاملة ذات عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.