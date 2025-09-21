قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي
إصابة 8 جنود إسرائيليين في انقلاب مركبة عسكرية عند مشارف غزة
تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الإنسانية الـ41 من مصر إلى غزة
خطوات وإجراءات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء
بعد قليل .. نظر دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة بناته
أول رد فعل للرئيس الإيراني على تجديد عقوبات مجلس الأمن الدولي
استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025
مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان بـ10 آلاف جنيه على إنستجرام |شاهد
جرس الحصة ضرب .. معلومات مهمة عن الدراسة في المعاهد الأزهرية بالعام الجديد
وزير التعليم يتفقد مدارس القليوبية لمتابعة انتظام الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد
بدء محاكمة 8 متهمين بخلية داعش الدرب الأحمر .. بعد قليل
الأمم المتحدة تحذر: الفاشر على شفا كارثة والمدنيون يدفعون الثمن
توك شو

أحمد موسى عن تفقد وزير البترول منصة إنتاج غاز في عمق المتوسط بسيناء: محدش يقدر يقرب.. والحكومة تكشف النقاب عن عقود استثمارية جديدة| أخبار التوك شو

هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أحمد موسى عن تفقد وزير البترول منصة إنتاج غاز في عمق المتوسط بسيناء: محدش يقدر يقرب
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزير البترول قام بزيارة موقع إنتاج الغاز في شمال سيناء .


وزير العمل: إنشاء المحاكم العمالية لن يؤثر على مناخ الاستثمار
قال محمد جبران وزير العمل، إن إنشاء المحاكم العمالية يعد أحد أبرز وأهم مكاسب قانون العمل الجديد، موضحا أن القضايا العمالية كانت تستغرق سنوات في السابق، ما كان يرهق كلا من صاحب العمل والعامل، بينما أصبح الحد الأقصى للفصل في القضايا لا يتجاوز 3 أشهر، بما يضمن سرعة البت وحل النزاعات بشكل عادل وأكد أن وزير العدل أصدر قرارات بإنشاء 38 دائرة متخصصة للمحاكم العمالية.

ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها بالولايات المتحدة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة.

وزير الخارجية الإيراني يكشف حقيقة محادثته مع المبعوث الأمريكي
قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إن ادعاء بعض وسائل الإعلام بشأن محادثته مع المبعوث الأمريكي غير صحيح، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».


تطوير القنطرة غرب.. أحمد موسى: الدولة وضعت مخططا لتكون مركزا إقليميا للملابس الجاهزة
أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه على مدار سنوات كثيرة الدولة تصرف أموال ضخمة في العديد من المشروعات التنموية .


الحكومة: اقتصادية قناة السويس جذبت استثمارات بمليار و55 مليون دولار
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال العامين الماضيين في جذب استثمارات بقيمة مليار و55 مليون دولار في منطقة القنطرة غرب، التي كانت تفتقر سابقًا إلى البنية التحتية اللازمة.

وزير العمل: اختبارات للفحص المهني للتأكد من امتلاك العامل المهارات المطلوبة

قال الدكتور محمد جبران وزير العمل، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتعليم التكنولوجي، حيث تمتلك مصر 27 جامعة تكنولوجية، مشيرا إلى أن شركات سعودية كبرى اتخذت من القاهرة مقرا لها، في الوقت الذي يشهد فيه السوق السعودي تواجدا واسعا للعمالة المصرية.


قطر والسعودية.. الحكومة تكشف النقاب عن عقود استثمارية جديدة
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس حاليًا عددًا من العروض الاستثمارية الجديدة المقدمة من دول عربية وأجنبية، في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.

آثار الأقصر: ملك إسبانيا انبهر بالأحجار .. وزيارته أكبر دعاية للسياحة المصرية
علق عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، على زيارة ملك إسبانيا إلى مصر وجولة ملك إسبانيا في الاهرامات والأقصر .

اخبار التوك شو

بالصور

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان بـ10 آلاف جنيه على إنستجرام |شاهد

فستان بسيط.. درة تخطف الأنظار بظهورها

إطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

تصميم جذاب.. هنا الزاهد تخطف الانظار بإطلالتها

