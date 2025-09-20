تطوير القنطرة غرب.. أحمد موسى: الدولة وضعت مخططا لتكون مركزا إقليميا للملابس الجاهزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه على مدار سنوات كثيرة الدولة تصرف أموال ضخمة في العديد من المشروعات التنموية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منطقة القنطرة غرب مساحتها حوالي 20 مليون متر مربع وكانت عبارة عن برك من المياه ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الدولة وضعت مخطط كبير كي تكون مركز إقليمي للملابس الجاهزة والعمل على توطين الصناعات ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء اليوم قام بتفقد عدد من المشروعات التنموية في منقطة القنطرة غرب بالإسماعيلية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" راينا حجم هائل من المشروعات اليوم في منطقة القنطرة غرب ".

