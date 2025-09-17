قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامسونج تطرح رسميا تحديث One UI 8 لهواتف جالاكسي.. شوف تليفونك بينهم
رفع معاش المحامين إلى 4 آلاف جنيه.. التصويت خلال أيام
ننشر تفاصيل نظام امتحانات وتقييمات طلاب “سنة اولى بكالوريا ”
خالد أبو بكر: حكومة نتنياهو تعاني تراجع الدعم الدولي وتواجه عزلة كبيرة
شلبي: الأهلي يعقد عمومية خاصة لتوفيق أوضاعه وفق تعديلات قانون الرياضة
الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس لأول مرة في 2025
خالد أبو بكر: مصر ستظل في مشكلة مع إسرائيل طالما أن هذا الكيان يمارس العدوان
خالد أبو بكر: مصر تعمل في الملف الخارجي بشرف ونزاهة وقوة
عاجل | قرارات نهائية بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية
كله بسبب 2011.. أحمد موسى: جنوب سوريا خارج المشهد.. ودمشق لا تملك قول لا لإسرائيل
أنت تضر بلدك كثيرًا.. ترامب يوبّخ صحفيًا أستراليًا بسبب أسئلة عن أعماله
إسراء صبري

علق الإعلامي أحمد موسى على الاجتماع الذي عُقد بين مسئولي دمشق وتل أبيب برعاية أمريكية، موضحًا أن الجنوب السوري بات خارج المشهد، وأنه يجري العمل على إعادة تنظيمه وتقسيمه إلى 3 مناطق مختلفة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن تقريرًا لموقع “أكسيوس” الأمريكي، كشف عن بند خطير، يتضمن منعًا تامًا وحظرًا لوجود أي أسلحة أو جنود سوريين في منطقة الجنوب، مردفًا: «منطقة آمنة لإسرائيل، أنا قولت أنه جنوب سوريا هتروح، أدينا أهو، بالمناسبة سوريا لا تملك أن تقول لا لإسرائيل، لأنها لا تملك أي أسلحة أو جيش».

وتابع: «طول مفيش جيش قوي يحمي أرضه؛ العدو هيستباح أرضك، كل اللي بيحصل في سوريا من تبعات 2011، والله ده كان هيحصل في مصر، والله العظيم أنا أهو، أقسم على الهواء، لو مصر دولة ضعيفة؛ كانت إسرائيل عملت فينا زي ما بتعمل مع سوريا، ولكن مصر دولة قوية وتملك جيش قوي».

وأكمل: «الحدود الإسرائيلية ضعيفة جدًا ولا توجد سيطرة عليها، الحوثيون ضربوا من مسافة 2000 كيلو وبتوصل لأهداف داخل إسرائيل، إيران بتضرب وبتوصل لأهدافها كذلك الأمر، فما بالك لما تكون المسافة صفر، كمان في تهريب مخدرات بيكون على الحدود عشان مفيش في سيطرة عليها من إسرائيل».

وأردف أحمد موسى: «من ضمن بنود المقترح المقدَّم من إسرائيل، إعلان منطقة جنوب غرب دمشق حتى حدود إسرائيل منطقة حظر للطائرات السورية، بالإضافة إلى الإبقاء على ممر جوي يتيح ضربات مستقبلية ضد أهداف إيرانية عبر الأراضي السورية».

واستطرد موسى: «الوضع في سوريا في منتهى الخطورة حيث يتم تحييد سوريا نهائيًا، طول مفيش جيش قوي لن تكون قادرًا للدفاع عن أرضك، شيء في منتهى الخطورة».
 

